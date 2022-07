Dalle Alpi agli Appennini: Dieci destinazioni per scoprire l'altro volto della montagna

E' forse proprio in estate che si riesce a scoprire l'anima più autentica della montagna. Salendo verso le cime (ciascuno in base alle proprie capacità e con diversi mezzi) ci si mette alla prova con quello che la montagna più restituisce: la scoperta di panorami e vedute mozzafiato a cui si arriva talvolta dopo una bella fatica se la si fa a piedi oppure in bicicletta. Ma per scoprire l'armonia di certi luoghi non si deve essere necessariamente un alpinista provetto oppure un intrepido biker. Sulle Alpi e sugli Appennini, grazie agli impianti di risalita, si arriva comodamente in alto e da lì si parte alla scoperta di facili declivi. Anche stando più in basso, lungo sentieri talvolta alla portata di molti, l'immersione nella montagna non è meno emozionante: nel cuore dei boschi in bella mostra appaiono alberi e fiori fantastici che siano abeti, pini larici altissimi oppure faggete secolari. E che dire di quello che si prova nel riconoscere le tracce del passaggio notturno degli animali, magari vicino a corsi d'acqua oppure a laghetti naturali dove potersi immergere. La maggiore accessibilità ad alture, boschi e grotte proprio in estate rende questi luoghi ideali palcoscenici per ospitare eventi culturali e manifestazione che attraverso le esperienze conducono alla scoperta di tradizioni, sapori e gusti che solo in loco si possono fare e fanno rivivere borghi ancora autentici, spesso tra i più belli d'Italia. Ma attenzione, si scopre anche il volto “fragile” della montagna che ha sempre più bisogno di un turismo sostenibile, attento alle sue peculiarità e che metta al centro la tutela dei luoghi e delle comunità montane. Ecco 10 destinazioni dove la montagna la fa da padrona.

2/11 Menu