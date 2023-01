Dalle Alpi alla Sicilia sui convogli della Dolce Vita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il 2023 si potrà iniziare a programmare i viaggi da fare nel 2024, magari scegliendo un mezzo diverso da quello che abitualmente si usa. Tra quelli che vedono come protagonista il BelPaese c’è quello a bordo del Treno della Dolce Vita, un progetto nuovo e interessante che proprio nel 2023 prende corpo per poi essere operativo a partire dal 2024. Al rilancio dei viaggi in treno contribuiscono numerosi fattori tra cui anche la riduzione di emissioni che fanno prevedere nei prossimi anni un trend favorevole allo spostamento su rotaie.

La Dolce Vita riparte sui binari italiani

E se invece il treno dei desideri andasse proprio nella direzione dei nostri pensieri? Sono diversi i fattori che fanno presagire un futuro roseo per i viaggi in treno: la comodità, la riduzione di costi ed emissioni sulle brevi distanze, il raddoppio dei collegamenti ad alta velocità entro il 2030 previsto dal Piano di Mobilità Sostenibile e Smart dell’UE. E ancora l’aumento dei treni turistici che ripercorrono alcuni dei tragitti più affascinanti d’Europa. Uno dei progetti più attesi in Italia è il treno La Dolce Vita, che andrà dalle Alpi alle spiagge del sud per un totale di 16.000 km di linee ferroviarie. Sono state aperte da qualche settimana infatti le prenotazioni per il treno storico con interni contemporanei che attraverserà il BelPaese.

Un posto in via prioritaria

Sebbene l’appuntamento alla stazione di partenza sia previsto per la primavera 2024, è possibile aggiudicarsi un posto in via prioritaria con un acconto di 500 euro da scontare poi sul prezzo del biglietto (reservations@orient-express.com, tel. 390281480333, da 2.000 euro a notte). Come spiega Paolo Barletta, a capo di questo progetto di Arsenale Spa in collaborazione con la divisione Orient Express del gruppo Accor Hotels e con Trenitalia, il concetto è quello della «crociera sui binari»: buona parte del tempo si trascorre a bordo, godendosi il panorama, la quiete dello scompartimento e le serate mondane, con qualche escursione interessante lungo il tragitto. È un viaggio a più fermate attraverso le bellezze naturali e monumentali, ma anche nello stile di vita italiano, dal design alla cucina innovativa (un indizio: alla presentazione il menù era firmato Carlo Cracco, ndr).

Sei itinerari per scoprire luoghi iconici

Si viaggia su treni storici con 12 carrozze ristrutturate per mantenere l’atmosfera di un tempo. Sette sono divise in camere e suite (12+19, tutte con bagno privato), due ospitano il ristorante, il bar, e le ultime tre sono di servizio. Il progetto degli interni è firmato da Dimorestudio, che si ispira ai lavori di Carlo Scarpa, Gio Ponti, Ignazio Gardella, mettendo in relazione l’epoca d’oro del design e del lifestyle italiano con uno spirito contemporaneo. Finora sono stati studiati sei itinerari di una o due notti che toccano Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Sicilia. Alcuni sono stagionali, come il Palermo-Agrigento-Taormina-Palermo, altri sono attivi tutto l’anno come quello che parte la mattina dalla stazione Ostiense di Roma, arriva a Palena (Chieti) per l’aperitivo, e prosegue con cena e musica in carrozza. La mattina successiva, si scende a Matera per visitare i sassi e pranzare in un ristorante tipico, e il pomeriggio si riparte per Roma, dove si arriva presto il giorno dopo. Ogni itinerario prevede fermate strategiche con esperienze emblematiche, come la caccia al tartufo a Nizza Monferrato, la visita a un palazzo privato di Venezia o la degustazione di Brunello a Montalcino. A completare questo viaggio nella Dolce Vita contemporanea, sempre nel 2024, aprono i primi due cinque stelle della compagnia, dove soggiornare prima di prendere il treno o alla fine dell’itinerario: l’Hotel Minerva, a due passi da piazza Navona a Roma, e Palazzo Donà Giovannelli sul Canal Grande a Venezia, entrambi in edifici storici e sotto l’insegna Orient Express, l’intramontabile brand fondato 140 anni fa, nel 1883, che proprio dall’Italia riparte con progetti innovativi.