Dalle Alpi svizzere ai Balcani

Una spedizione al Morteratsch in Svizzera, il terzo ghiacciaio più lungo delle Alpi Orientali, risulta uno dei viaggi più urgenti a causa dell'accelerato scioglimento dei ghiacciai come richiama il cortometraggio Saving Glaciers di Ciril Jazbec. Trovare un modo alternativo per esplorare la catena dei Balcani: un viaggio avventuroso in bici che, partendo da Salonicco, in Grecia, attraversa Macedonia, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Croazia, Slovenia, Italia, Austria per terminare a Monaco, in Germania. Sono i due amici Max Kroneck e Jochen Mesle, alpinisti e freerider, a raccontarlo in Balkan Express, diretto da Jochen Mesle, Max Kroneck, Johannes Müller, Philipp Becker. Un'esperienza, questa, in grado di regalare i paesaggi inattesi e spettacolari dell'Europa Orientale e montagne da esplorare fra cui il monte Olimpo, la vetta più alta della Grecia, il Baba Mountain che domina la città di Bitola in Macedonia del Nord, il monte Korab in Albania e i monti Šar fra Kosovo e Macedonia

5/7 7/7 Menu