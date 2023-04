Dalle arti visive alla natura, dalla musica alle due ruote: sei percorsi per vivere la Capitale Italiana della Cultura 2023

Spesso goliardicamente rivali, segnate profondamente (soprattutto la prima) dalla pandemia di Covid 19, Bergamo e Brescia si sono unite ufficialmente lo scorso 21 gennaio per celebrare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2023 ed è la prima volta in assoluto che questo “riconoscimento” viene assegnato a due città insieme. Sette anni dopo Mantova, la Lombardia torna quindi a vivere il fascino di un appuntamento che, come da tradizione, è ricchissimo di appuntamenti: oltre 500 gli eventi in programma nel territorio delle due province rispetto a temi che spaziano oltre la cultura e abbracciano anche innovazione, sostenibilità e turismo. E non solo, perché alcune manifestazioni storiche che sono simbolo per le due città presenteranno per l'occasione edizioni speciali collegate tra loro: da non perdere quindi la Mille Miglia, la Festa dell'Opera del Teatro Grande e la Festa della Musica a Brescia e il Donizetti Opera Festival e il Film Meeting a Bergamo.

