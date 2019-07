Dalle authority al salva-conti, calendario agli sgoccioli per le Camere

Taglio dei parlamentari slittato a settembre

Sembra invece slittato a settembre il via libera definitivo al taglio dei parlamentari. L'11 luglio è stato superato il terzo dei quattro round per la sforbiciata. Con 180 sì e 50 no il Senato ha approvato il testo blindato della riforma costituzionale che riduce il numero degli “onorevoli” a quota 600 (contrari Pd, gruppo Misto e Autonomie; Forza Italia non ha partecipato al voto): ossia 345 poltrone in meno (ridotto da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 quello dei senatori). Dopo il via libera di palazzo Madama manca solo il sì della Camera perché la riforma costituzionale diventi legge modificando quanto sancito dalla Carta. Anche se, in mancanza di due terzi dei voti del Parlamento, sarà possibile chiedere entro tre mesi il referendum confermativo.



Possibili votazioni Camere per Agcom e Garante privacy

Il prossimo 31 luglio le Assemblee di Camera e Senato potrebbero riunirsi infine per eleggere i componenti delle Autorità garanti delle comunicazioni e della privacy. L'ipotesi, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni, è emersa dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.