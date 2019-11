Dalle auto aziendali al bonus facciate, novità e conferme della manovra 2020 Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 novembre di Vittorio Nuti

Festività di Ognissanti al lavoro per gli addetti agli uffici legislativi di Palazzo Chigi e dei ministeri,e quello dell'Economia in particolare, impegnati nel rush finale per definire i contenuti della manovra attesa in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 novembre. Molte le novità degli ultimi giorni, come la nuova, controversa tassa sulle auto aziendali.

Il passo indietro del Mef sulle auto aziendali

La norma sulleauto aziendali interviene sulle vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Oggi, solo il 30% del valore del fringe benefit concorre alla formazione del reddito mentre a partire dal 2020 la quota passerà al 60%, come la media Ocse (dopo un iniziale 100%: le polemiche hanno indotto il Mef a fare un passo indietro). La quota sarà del 100% solo per le auto superinquinanti, e rimarrà al 30% per le auto ibride ed elettriche. Del tutto esclusi i veicoli utilizzati a fini commerciali.

Stop ai "tetti" nelle graduatorie a scorrimento

L'elenco delle modifiche "last minute" comprende poi l'abolizione dei "tetti" per le graduatorie a scorrimento dei concorsi pubblici. Il Governo punta infatti a «definire un orizzonte temporale biennale per le graduatorie approvate a partire dal 2019 nonché il pieno utilizzo degli elenchi».

Nel pacchetto di norme per la Pa promosse dalla ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone anche una norma che prevede dal 2020 l'acquisto o il noleggio di nuove auto almeno per il 50% ibride o elettriche. In arrivo anche un portale per il reclutamento dei pubblici dipendenti (con i dati su bandi ed esiti dei concorsi). Circa 200 milioni di euro saranno invece destinati all'assunzione di 250 nuovi magistrati vincitori di concorsi già banditi e per le relative progressioni di carriera, a partire dal 2020 e fino al 2029.

Pensioni rivalutate e spending sui gettoni di presenza

Contestatissima dai sindacati (che la considerano «una miseria», visto che vale appena pochi euro l'anno) la rivalutazione al 100% delle pensionifino a 4 volte il minimo (quindi fino a 2.029 euro al mese) il minimo. Per le pensioni tra le tre e le quattro volte il minimo la rivalutazione passa dal 97% al 100%. L'ultima bozza in circolazione della manovra, oltre alla proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna, prevede anche la formale nascita della Commissione tecnica per studiare e verificare la possibilità di allargare il bacino dei lavori "gravosi" ai quali garantire uscite pensionistiche anticipate.