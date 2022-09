Dalle battaglie di opposizione al viaggio negli Usa, la scalata di Meloni dal 4 al 26% in meno di 5 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

A rendere l’idea di quanto sia stata numericamente e politicamente dirompente la corsa di Fratelli d’Italia negli ultimi anni sono, in prima battuta, due percentuali. La prima: 4,3%. La seconda: 26%. La prima è quella ottenuta dalla forza politica alle elezioni politiche del 2018. La seconda registra la performance in questa ultima tornata elettorale. Facendo la differenza tra le due, viene che fuori che FdI ha conquistato oltre 21 punti percentuali in meno di cinque anni.

Un risultato ancora più rilevante, se si pensa che gli inizi per questa forza politica non sono stati all’insegna del boom di consensi: FdI arriva al 2 per cento alle Politiche del 2013, migliora alle Europee l’anno successivo ma non va oltre lo sbarramento e elegge deputati a Strasburgo. Cresce ma moderatamente alle Politiche del 2018, quando prende il 4,3 per cento, contro il 14 per cento di Forza Italia e il 17,4 per cento della Lega di Matteo Salvini.

Dal Conte uno al Governo Draghi, FdI sempre all’opposizione

Ma quale elemento crea le condizioni per lo sprint che si registra in queste ore? Sicuramente a spingere la barca timonata da Giorgia Meloni contribuisce la scelta di rimanere all’opposizione. Una strategia che si delinea in corrispondenza della nascita del governo Conte uno a trazione Cinque Stelle - Lega, e trova conferma nelle successive esperienze del Conte due di colore giallo rosso (M5s e Pd azionisti di maggioranza) e, infine, dell’esecutivo di unità nazionale (attualmente in carica per il disbrigo degli affari correnti) guidato dall’ex presidente della Bce Mario Draghi.

I risultati in termini di consenso politico non si vedono subito. Dopo la decisione di non entrare nel primo governo Conte, percorrendo in questo modo una strada alternativa rispetto all’alleato leghista, alle Europee del maggio successivo Fratelli d’Italia ottiene 6,4% (il Carroccio il 34,3 per cento), un aumento che non regge il paragone con la Lega, che in quella occasione raddoppia i consensi, e non sufficiente a operare un sorpasso su Forza Italia (allora all’8,8 per cento).

Nel 2019 i primi presidenti di regione

Poi il quadro cambia: nel 2019 arrivano l’anno decisivo: arrivano i primi governatori in Abruzzo e nelle Marche, i risultati a doppia cifra in alcuni territori, il sorpasso su Forza Italia. Un anno dopo Il quotidiano inglese “The Times” inserisce Meloni (unica italiana) tra i 20 personaggi che potrebbero “plasmare” il mondo. Il resto è storia dei nostri giorni: il no al governo Draghi (quando lo scorso luglio passa la fiducia all’attuale premier in Senato, ma con soli 95 voti favorevoli, la leader di FdI si leva qualche sassolino dalla scarpa: «Mi ricordo quando tutti mi guardavano dall’alto in basso perchè non capivo niente di politica, che stavamo tornando in una fogna. Dopo un anno si è visto chi capisce le dinamiche della nostra democrazia»), i sondaggi che la danno ancora in ascesa, fino alla forte affermazione alle elezioni del 25 settembre.