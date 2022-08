Dalle bollette alle pensioni, ecco tutte le misure del decreto Aiuti bis

Proroga degli sconti su bollette e benzina, rivalutazione delle pensioni e taglio del cuneo più alto delle attese. Ma anche risorse per la siccità, aiuti per l’ex Ilva, tutele per i consumatori più vulnerabili. È ampio il raggio d'azione del decreto aiuti bis approvato giovedì 4 agosto dal Consiglio dei ministri nato con l’obiettivo principale di tutelare i redditi di famiglie, imprese e lavoratori fortemente colpiti dalla fiammata dei prezzi. Ecco di seguito le principali misure del provvedimento che vale complessivamente 17 miliardi di euro

