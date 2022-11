Dalle bollette al Pnrr, l’economia è il banco di prova per il governo Meloni

Certo, con il generale-inverno che incombe, le previsioni sul gas (e non solo) torneranno a farsi particolarmente nere, ma, per quanto è possibile, cerchiamo di non stracciarci le vesti prima del tempo considerando pure il fatto che abbiamo sempre dimostrato di sapercela cavare nelle situazioni più difficili. Ma, per poter restare a galla, dobbiamo anche cercare, per quanto possibile, di far lavorare al meglio il nuovo governo. Anche se diversi “guru” già sentono la mancanza di un tecnico come Draghi a Palazzo Chigi.