Dalle Canarie alla Sardegna, dalla Bretagna alle Dolomiti: viaggiare nel 2023 nel segno degli astri

Un segno zodiacale e una località da raggiungere. Magari anche due. È tempo di festa ma è anche il momento di guardare a nuove mete da raggiungere, assecondando i propri desideri e le proprie inclinazioni e scegliendo il viaggio per l'anno nuovo. Il “gioco” che propongono gli esperti di Yescapa, una delle principali piattaforme per il camper sharing in Europa, è semplice: si spulcia l'oroscopo e ci si lascia guidare dagli astri per trovare la destinazione perfetta per ogni segno. Ecco dodici idee da trasformare in vacanza on the road in Italia e in Europa ed alcune mete alternative (in strutture di lusso) all'insegna del benessere e del gusto, dello sport e del relax.

2/13 Menu