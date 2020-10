Dalle Car-t alle altre terapie avanzate: prospettive e sviluppi post pandemia Gli scenari evolutivi e le tematiche più attuali del sistema sanità, salute e tecnologia di red Salute

Gli scenari evolutivi e le tematiche più attuali del sistema sanità, salute e tecnologia

1' di lettura

Il settore delle Life Sciences è in rapida evoluzione. Aumentare la conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita, ambiente e malattia è lo scopo principale del comparto delle Scienze della Vita - che include l'industria farmaceutica, quella biotecnologica, quella della produzione di dispositivi biomedici e i servizi sanitari – e che oggi rappresenta uno degli ambiti di valore ad alta tecnologia in cui è specializzato il Paese e può contribuire significativamente allo sviluppo economico nazionale. Una delle sfide dei prossimi anni sarà infatti passare da una medicina “tradizionale” a una medicina delle 4P: predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa.



Per comprendere al meglio gli scenari evolutivi e le tematiche più attuali del sistema sanità, salute e tecnologia, Il Sole 24 Ore organizza “LIFE SCIENCES PHARMA & BIOTECH SUMMIT. Dalle Car-t alle altre terapie avanzate: prospettive e sviluppi post pandemia”, il primo evento digitale di riferimento e di discussione per le aziende operanti nel settore farmaceutico, nella ricerca e nelle scienze biologiche, in programma martedì 20 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 in diretta streaming. Attraverso le testimonianze e la partecipazione dei rappresentanti dei principali ospedali italiani e dei più autorevoli centri di ricerca, si affronteranno le nuove sfide economiche e tecnologiche del mercato, dove crescita e innovazione vanno di pari passo.

La partecipazione a “LIFE SCIENCES PHARMA & BIOTECH SUMMIT. Dalle Car-t alle altre terapie avanzate: prospettive e sviluppi post pandemia” è gratuita previa iscrizione su https://eventi.ilsole24ore.com/lifescience-summit/