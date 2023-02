Dalle case in legno al design, tutte gli eventi e le kermesse della filiera Real Estate

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo la lunga battuta d’arresto della pandemia e i mesi affollati di cantieri spinti dalla prima stagione del 110%, il 2023 si preannuncia come il vero anno di ritorno in presenza per le fiere e gli eventi del mondo dell’architettura, edilizia e real estate italiano. Con diversi appuntamenti già programmati, qualche rinascita e alcune significative novità che proprio da questo mese di febbraio prenderanno il via.

Volendo però fare un quadro, per ordine di rilevanza, partiamo dalla kermesse internazionale per eccellenza, che richiama esperti ma anche grande pubblico: a Venezia è l’anno della Biennale di Architettura che inaugura il 20 maggio (resterà aperta fino al 26 novembre) l’edizione affidata alla curatela di Lesley Lokko, architetta ghanese-scozzese e fondatrice dell’African Futures Institute. Focus: idee ambiziose e creative per un futuro comune più equo e ottimistico. Scorrendo il calendario, il primo appuntamento di tradizione per il settore, le aziende e i professionisti è la Fiera Klimahouse di Bolzano (che, però, per il 2023 è ancora spostata da fine gennaio alla settimana 8-11 marzo).

Quest’anno, accanto al tradizionale premio organizzato dal Politecnico di Milano per le imprese che scommettono sull'innovazione e l'efficienza, saranno premiati i partecipanti della prima edizione del Wood Architecture Prize, il premio per le architetture in legno promosso in collaborazione con Iuav e Politecnico di Torino, di cui il gruppo Sole24ore è mediapartner con la divisione Partner24 e che ha chiuso da pochi giorni la call totalizzando 64 candidature di partecipazione.

A febbraio (dal 22 al 24), le riflessioni sul futuro green delle nostre città saranno concentrate nel programma milanese di Myplant & Garden, evento btob che dal 2015 è cresciuto in modo esponenziale ed è oggi la più importante fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio nel nostro Paese, con 650 espositori (il 20% stranieri). Grande novità di marzo e scommessa sul futuro di Italian Exhibition Group è il debutto a Rimini di KeyEnergy o K.EY 2023 (22-24 marzo), spin-off di Ecomondo, che si separa dalla fiera della transizione ecologica (in programma anche nel 2023 dal 7 al 10 novembre) dopo il netto successo di espositori e pubblico del 2022. Il tema è strategico: si parla della sfida tecnologica delle rinnovabili verso un’economia carbon neutral.

Ad aprile torna nei ranghi la tradizione del Salone del Mobile di Milano (61esima edizione dal 18 al 23 aprile), che già lo scorso anno ha fatto registrare numeri di netta ripresa, nonostante l'edizione calda di giugno. In particolare, Euroluce, la biennale dedicata al mondo dell'illuminazione, parla di futuro e vede un impianto espositivo rivoluzionato, che rielaborando il concetto di prossimità di tanti centri storici del nostro Paese, crea un percorso ad anello, dalla forma geometricamente poligonale, fluida e libera, immaginata dallo studio Lombardini22.