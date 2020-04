Dalle case di riposo ai confini, ora le regioni vanno allo scontro Le divergenti opinioni sui tempi della riapertura e della fine del lockdown infiammano lo scontro tra le Regioni. Ma il fronte più caldo è quello della gestione delle Rsa di Andrea Gagliardi

Indagine sui decessi nelle Rsa, i finanzieri in Regione Lombardia

Dalla gestione delle Rsa, sotto accusa per non aver rispettato i protocolli di sicurezza e aver causato l’esplosione di grossi focolai di contagio, alle divergenti opinioni sui tempi della riapertura e della fine del lockdown, è scontro tra le Regioni. Il fronte più caldo è quello delle Rsa. Un report dell’Istituto Superiore di Sanità, su un campione di circa mille strutture, ha riscontrato quasi settemila morti. E ha stabilito che il 40,2% dei deceduti nelle Rsa dall’inizio di febbraio era positivo al Covid-19 o aveva sintomi

compatibili con la malattia. Il tasso di mortalità fra i residenti,

considerando i decessi di persone risultate positive o con sintomi simil-influenzali è del 3,3%, ma sale fino al 6,7% in Lombardia: Bergamo è la provincia più colpita, con una mortalità che supera il 18%. Nelle case di

riposo della Lombardia sono complessivamente 7.252 gli ospiti

contagiati,

Le indagini della magistratura

Non a caso in Lombardia ci sono indagini della procura in corso. A partire dal Pio Albergo Trivulzio (circa 150 decessi da marzo - le precauzioni prese potrebbero essere state insufficienti). Ma controlli dei Nas si sono svolti in tutta Italia nella Rsa su incarico di 40 procure. Tra le province lombarde interessate: oltre a Milano, anche a Monza, Como, Varese, Lecco e Brescia. Sotto la lente dei magistrati c’è tra l’altro la delibera dell’8 marzo in cui la Regione Lombardia chiedeva su base volontaria alle Rsa di ospitare malati Covid dismessi da altri centri, per alleggerire la pressione negli ospedali.

Botta e risposta Lombardia-Lazio sulle Rsa

«Una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa era stata

presa dal Lazio - ha attaccato il governatore della Lombardia Attilio Fontana - partivano dalla stessa ratio: isolare i pazienti Covid. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione». Un'osservazione, quella di Fontana, che non è andata giù alla Regione guidata da Nicola Zingaretti, che a stretto giro di posta ha ribadito che non c'è stata «nessuna promiscuità tra positivi e negativi» nelle sue Rsa, «nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel

Lazio. Anzi l'opposto di quanto sembra essere stato fatto in Lombardia».

Lo scontro Nord-Sud sulla riapertura

Ma nelle ultime ore si è delineata anche una frattura tra le Regioni del Nord, favorevoli a riaprire, e quelle del Sud, che invece temono una ripresa dei contagi. Da una parte Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria; dall'altra Campania, Calabria e Sicilia. Nei giorni scorsi il governatore campano Vincenzo De Luca ha detto di essere pronto a chiudere i confini della sua regione di fronte a «chi preme per affrettare la ripresa di tutto». Molto cauta anche la presidente della Calabria Jole Santelli: «Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso». I confini «sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l'esodo

dei fuorisede. Le cose non sono cambiate, qui è ancora tutto blindato. Per il futuro valuteremo in base ai dati».

