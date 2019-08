Dalle Cinque Terre a Pantelleria, guida ai vini con vista mare Viaggi di gusto. Dall'Elba a Pantelleria, passando per il Golfo di Napoli e le dune sarde, guida alle bottiglie che nascono lungo le coste e raccontano il contatto fra terra e acqua di Federico De Cesare Viola

È abbastanza probabile che stiate leggendo questa pagina sotto l’ombrellone, pieds dans le sable, pensando a quale vino ordinare per pranzo. Ed è altrettanto possibile che nelle immediate vicinanze – se non addirittura alle vostre spalle - ci sia una vigna (con relativa cantina). Un’eventualità supportata da un dato: un terzo dei vini Dop italiani sono “vista mare”. Il che vuol dire, in questa stagione soprattutto, che turismo balneare e turismo enologico si sostengono a vicenda, in un felice connubio.

Tra un tuffo e l’altro, dunque, perché non approfittare di questi giorni per andare alla scoperta, dalle Cinque Terre a Pantelleria, dei vini marittimi, di costa e di isola? È una produzione importante (per diversità, volumi e qualità), in cui le molteplici espressioni sono spesso accomunate da pratiche colturali simili (a volte “eroiche”) e dalla prevalenza di vitigni autoctoni. In molti casi saranno le sensazioni sapide – o iodate, se preferite – a guidarvi nella degustazione. Ma, come ricorda il professor Attilio Scienza, Ordinario di Viticoltura presso la facoltà di Agraria dell’Università Statale di Milano, «non è in realtà possibile accertare una corrispondenza tra le sensazioni organolettiche del vino e i caratteri marini del vigneto».

La Toscana delle isole

Le isole in particolare sono un patrimonio di biodiversità enoica. Qui l’agricoltura è spesso faticosa, ma i vini che vi nascono hanno una ricchezza ineguagliabile. L’Elba, la più grande delle isole toscane, vanta un buon numero di produttori, anche se oggi gli ettari vitati, circa 300, sono molto inferiori ai 5mila della prima metà dell’Ottocento. Qui si coltiva soprattutto Ansonica e Trebbiano toscano (o Procanico), tra le uve a bacca bianca, e Sangiovese e Aleatico tra le rosse: proprio l’Elba Aleatico passito è stato il primo vino delle isole minori italiane a ottenere la Docg.

Da scoprire l’ottimo Silosò di Arrighi, azienda alle spalle della baia di Porto Azzurro. Il patron Antonio, con la collaborazione proprio del professor Scienza, ha anche lanciato il progetto “Vinum Insulae”, basato sul leggendario vino greco di Chio: l’uva Ansonica è immersa per qualche giorno in mare, in ceste di vimini, per accelerare l’appassimento e preservare gli aromi tipici prima della macerazione in anfora. Proprio come facevano gli antichi Greci. Sull’isola fate tappa anche da Cecilia, azienda a Campo nell’Elba, per assaggiare Ansonica, Vermentino ed Elba Rosso, e alla Tenuta La Chiusa di Portoferraio, con la sua splendida villa patronale che ospitò Napoleone, dove si producono anche un Elba, rosso e bianco, e un Aleatico passito fresco e non stucchevole.