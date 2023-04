Dalle città d’arte agli agriturismi è tutto esaurito, 6,4 milioni gli ospiti nei ristoranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dalle città d’arte agli agriturismi, dalla montagna ai viaggi all’estero, il turismo sta vivendo una stagione di forte crescita con numeri che si avvicinano o superano quelli del pre Covid e che trainano i settori della ristorazione, con 6,4 milioni gli ospiti, e del made in Italy con 142 mila stranieri attesi.

Città d’arte per 1,8 milioni di persone

«Continua la fase di crescita del turismo italiano e sarà magnifico tornare a vedere le città d'arte invase da italiani e, soprattutto, stranieri alla scoperta delle bellezze del nostro territorio», dice Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. «I numeri di quest'anno si avvicinano molto a quelli del 2019, 1,7 milioni contro 1,8 milioni, anche se l'ultima Pasqua prima della pandemia era legata al ponte del 25 aprile. Probabilmente il freddo di questi ultimi giorni ha scoraggiato qualcuno e non ci ha permesso di raggiungere a pieno i livelli pre-crisi. I numeri però, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di personale e all'aumento dei costi, lasciano ben sperare le imprese del turismo in un 2023 dai grandi numeri e in un settore sempre più fondamentale per la crescita e l'economia italiana. Un comparto da valorizzare come merita e che deve realmente trovare posto al centro degli investimenti e dell'agenda». Una presenza nelle città d’arte fortemente sostenuta dagli arrivi stranieri che in questi giorni pasquali dovrebbero raggiungere, secondo Enit, le 142 mila presenze.

Turismo, a Pasqua in arrivo 142 mila stranieri





Un italiano su quattro in agriturismo

Quasi un italiano su quattro ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia la voglia di evasione degli italiani, nonostante il ritorno improvviso del freddo e le preoccupazioni per la guerra in Ucraina. Le mete preferite restano quelle italiane per il 95% dei vacanzieri, dal mare alle città d’arte alla montagna. Gettonatissimi gli agriturismi dove, secondo Campagna Amica Terranostra saranno oltre 500 mila le presenze degli italiani spinti dalla voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo. Un’offerta che traina anche i piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti dove nasce il 92% delle produzioni tipiche nazionali. A far scegliere una delle 25.400 aziende agrituristiche è anche la spinta verso un turismo tutto Made in Italy di prossimità, “sostenibile” in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere, con un occhio attento al piacere della tavola. Tanti i menu che per questa Pasqua hanno riservato al pesce un posto d’onore, scelto da quasi sei italiani su dieci (58%), fa sapere Coldiretti/Ixè, evdenziandone una forte presenza a partire dal Venerdì Santo. Un appuntamento che porta molti ad astenersi dal consumo di carne per rispettare una tradizione culturale e religiosa quest’anno ancora più sentita. Otto milioni di cittadini, secondo Coldiretti, hanno deciso quest’anno di fare il digiuno, riscoprendo una pratica che si era affievolita nel tempo, con un unico pasto durante la giornata. Tra coloro che mangeranno di magro a Pasqua ad essere preferito, precisa la Coldiretti, è soprattutto il pesce azzurro, dalle alici alle sardine fino agli sgombri venduti a prezzi piu’ contenuti secondo i criteri di sobrietà richiesti dalla ricorrenza.

Ristoranti pieni

Saranno 6,4 milioni gli ospiti dei ristoranti italiani per questa Pasqua 2023, un numero in crescita rispetto al trend registrato lo scorso anno ma soprattutto tornato ai livelli del 2019. A rivelarlo è l'Ufficio studi di FIPE-Confcommercio, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, che ha pubblicato un'indagine sulle aspettative dei ristoratori italiani per la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Nello specifico, il numero delle attività aperte risulta in leggero calo rispetto allo scorso anno, con l'88,2% dei Pubblici Esercizi che ha deciso di rimanere operativo durante il fine settimana di festività. Tra i clienti attesi nelle sale dei ristoranti italiani, la maggior parte è composta da residenti (65%), il 28,2% da turisti provenienti da altre città della Penisola, mentre il 6,8% da visitatori stranieri. Per l'occasione, il 68,2% dei ristoranti prevede un menù degustazione composto da 6 portate a un prezzo medio di 62 euro bevande incluse. Il restante 31,9% offrirà, invece, un menù a la carte a un prezzo medio di 55 euro per tre portate (bevande escluse). Nel complesso, la spesa è stimata in 395 milioni di euro. In generale, comunque, nel 76,3% dei casi i menù si caratterizzeranno per un forte legame con la tradizione del periodo pasquale. Tra i primi piatti, ad esempio, sarà la pasta fresca a farla da padrone: tagliatelle, ravioli e lasagne saranno i protagonisti della tavola. Tra i secondi non mancherà ovviamente l'agnello, mentre per il fine pasto, oltre ai dolci della tradizione (pastiera, cassata, colomba etc.), andranno per la maggiore anche le mousse, la bavarese o il millefoglie.