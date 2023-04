Dalle città di design ai luoghi di Andersen e fino ai pittoreschi borghi dei Vichinghi

Per un weekend lungo o una vacanza primaverile una meta poco scontata e non così lontana è la Danimarca. L'aeroporto di Copenaghen è raggiungibile grazie a voli diretti da Milano, Roma, Bologna, Venezia e Firenze con Sas, easyJet, Ryanair e Norwegian, mentre Billund e Aarhus sono collegate con il vettore Ryanair, nel primo caso da Milano Bergamo e Roma, e nel secondo da Milano Malpensa. Durante l'estate sono inoltre operativi voli da altre città italiane minori (Pisa, Catania, Napoli, Alghero, Bari) che a cadenza settimanale mettono in connessione l'Italia al Paese nordeuropeo, pensati per lo più per i turisti danesi che arrivano in Italia

2/8 Menu