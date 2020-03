Dalle code di tir all’export, agli approvvigionamenti: le conseguenze della sospensione di Schenghen Dopo Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania e Germania, anche la Spagna ha sigillato i suoi confini. La Commissione europea difende il principio della libera circolazione delle merci e delle persone e chiude le frontiere esterne di Andrea Carli

Diventata ormai il nuovo epicentro dell’epidemia di coronavirus, l’Ue chiude le sue frontiere esterne. È prevista una riunione straordinaria del Consiglio europeo, in videoconferenza. Dai capi di Stato e di Governo dei 27 dovrebbe arrivare il via libera a una serie di soluzioni proposte dalla Commissione per arginare la pandemia sul territorio dell’Unione.

L’Europa chiude le frontiere esterne

Tra queste, secondo le anticipazioni fornite dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, «una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue, per trenta giorni, ma da prolungare se necessario». Tale blocco, soggetto a esenzioni per i cittadini europei che tornano a casa, ma anche per personale sanitario e ricercatori, ha come obiettivo quello di «non appesantire ulteriormente i sistemi sanitari», ha spiegato von der Leyen.

Ma otto paesi hanno sospeso Schenghen

Al di là della chiusura delle frontiere esterne, a destare preoccupazione per le ripercussioni che potrebbe avere è la decisione di molte capitali europee di “andare oltre”, ovvero di rinunciare alla libera circolazione interna sancita da Schengen. Così dopo Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania e Germania, anche la Spagna ha sigillato i suoi confini: è il secondo Paese più colpito dal coronavirus in Europa (il primo è l’Italia), con oltre 9.000 contagi e 300 morti. Controlli alle frontiere verranno effettuati anche da Svizzera e Norvegia che, pur non essendo membri Ue, appartengono alla zona Schengen. La proposta della Commissione - chiudere le frontiere esterne ma mantenere aperte quelle interne - ha proprio l’obiettivo di difendere un pilastro dell’Unione europea, ovvero quella libera circolazione delle merci e delle persone che gli otto paesi hanno sospeso. Una soluzione quella degli otto contemplata dal Trattato di Schengen: sono possibili deroghe in caso di emergenza o di minaccia e può essere sospeso fino a due mesi.

Von der Leyen: corsie preferenziali per medicinali e cibo

Anche perché uno stop diffuso a Schenghen ha già delle conseguenze, a cominciare dalle lunghe code di camion che si sono viste nei giorni scorsi in corrispondenza dei valichi di frontiera. Ogni rallentamento nella consegna delle merci non fa altro che aggravare ulteriormente l’impatto economico del Coronavirus. Le conseguenze possono interessare anche gli approvvigionamenti. «È vitale mantenere la continuità del trasporto delle merci nell’Unione europea - ha sottolineato von der Leyen -. Per questo - ha aggiunto - proponiamo delle corsie rapide, preferenziali, per il trasporto di medicinali ed equipaggiamenti medici, cibo e servizi essenziali».

Vacondio (Federalimentare): nessun problema di approvvigionamento all’orizzonte

Per ora la situazione è sotto controllo. «Non si intravedono problemi di approvvigionamento all’orizzonte», spiega il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio. «Per quanto riguarda la circolazione del cibo all’interno dell’Ue - aggiunge - ieri la comunità europea ha diramato le linee guida per quel che concerne il traffico delle merci in territorio europeo, sottolineando come la catena alimentare non si possa assolutamente interrompere. Qualsiasi violazione in tal senso sarà sanzionata». Di spesa molto più abbondante del normale in tutti i negozi e in particolare in quelli di quartiere e nei piccoli paesi ma di nessun problema di approvvigionamento parla anche la presidente di Fida Confcommercio, Donatella Prampolini. «Non ci sono problemi di approvvigionamento delle merci - continua -, se c’è qualche ritardo è fisiologico perché magari può capitare che ci sia personale ridotto nei magazzini per turni o malattie, e quindi di conseguenza questo provoca ritardo negli arrivi delle merci sugli scaffali. Direi che tutto comunque funziona bene».