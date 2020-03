Dalle colf ai precari non rinnovati: ecco a chi guarda il reddito d’emergenza L’idea è allargare e rinforzare il bonus di 600 euro oggi previsto per autonomi e professionisti iscritti alle casse private. Il ministro Gualtieri: tutelare chi, a causa della crisi, non ha più fonte di reddito. I 5 Stelle: d’accordo. Ma si può anche universalizzare il reddito di cittadinanza di Claudio Tucci

Reddito di emergenza per colf e lavoratori a termine non rinnovati

C’è una emergenza nell’emergenza. Che riguarda quelle migliaia di lavoratori precari, dalle colf ai badanti, a coloro a cui sta per scadere il rapporto a termine, che stanno rimanendo senza reddito, a causa della difficile crisi sanitaria che si sta ripercuotendo, con forza, sul mondo del lavoro (in primis quello “non alle dipendenze”). Il tema è estremamente delicato; e al momento non trova risposte efficaci nel primo decreto del governo “cura Italia” che ha affrontato soprattutto l’aspetto del rafforzamento della cassa integrazione (ordinaria, e in deroga), a vantaggio perciò dei lavoratori dipendenti.

Castelli: ora reddito d’emergenza

A lanciare il sasso nello stagno, nei giorni scorsi, è stata la vice ministra dell’Economia, Laura Castelli, che in una intervista su La Stampa ha coniato il termine reddito d’emergenza proprio per tutelare questi lavori e lavoretti, oggi in forte difficoltà. L’esponente grillina ha sostenuto l’opportunità di raggiungere questo obiettivo, intervenendo su uno strumento esistente, vale a dire il reddito di cittadinanza, allargandone le maglie e mitigandone le condizioni previste.

Gualtieri: tutelare chi non ha più un reddito

Le ipotesi allo studio sono però diverse, come ha ammesso il premier, Giuseppe Conte. Sul tema ieri, 29 marzo, ad esempio, è intervenuto anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha riconosciuto il problema, ma ha ipotizzatodi rafforzare e allargare il bonus di 600 euro oggi decollato per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse private, attraverso il fondo di ultima istanza introdotto dal dl «cura Italia». «Non è tanto il momento di riformare strumenti ordinari - ha detto Gualtieri -, ma di far fronte a una situazione straordinaria». Il bonus insomma, è il pensiero del titolare dell’Economia, dovrà essere reso più universale e attribuibile, perciò, anche «a chi non usufruisce di una fonte di reddito».

Il nuovo fronte: contratti a termine non rinnovati

Oggi il nuovo fronte caldo sono i tanti contratti a termine in scadenza, molti dei quali non vengono rinnovati per via della crisi. Spesso per questi lavoratori, fanno notare i tecnici del Mef, c’è a disposizione solo la Naspi (la nuova indennità di disoccupazione), ma che per costoro è di importo bassissimo (il sussidio infatti è legato a contributi versati e retribuzione, che in questi casi non sono elevati). Per loro, quindi, c’è bisogno di una tutela ad hoc, che potrebbe essere rappresentata dal fondo di ultima istanza. O appunto dal nuovo reddito d’emergenza.

Il nodo colf e badanti

Altro fronte caldo, ad esempio, sono colf e badanti. Sono circa 850mila quelli regolari (con le irregolari si supera abbondantemente il milione). Ebbene anche costoro, a oggi, non hanno specifiche tutele. Non a caso sul sito del Mef, nelle nuove Faq, si scrive che la situazione di colf e badanti , appunto, «è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44» del dl cura Italia. Anche per costoro quindi si tratta di mettere in campo gli strumenti migliori per sostenere il loro reddito.