Dalle competenze di base al recupero della socialità, fondi alle scuole per il Piano Estate

Sono stati assegnati dal ministero dell’Istruzione a tutte le scuole sul territorio nazionale i 150 milioni stanziati dal decreto Sostegni che verranno impiegati per l'attuazione del Piano Estate. Le risorse, dopo il necessario concerto con il Mef, sono ora disponibili e dunque utilizzabili da parte degli istituti scolastici considerando una media di 18mila euro per scuola. A ciò si aggiungono le risorse (320 i milioni totali disponibili) dell'Avviso PON pubblicato lo scorso 27 aprile e in scadenza il prossimo 21 maggio così come sarà possibile accedere ai fondi (40 milioni in tutto) messi a disposizione con un avviso pubblicato oggi nell'ambito delle attività di contrasto delle povertà educative.

Bianchi: un ponte per il nuovo inizio

Alle istituzioni scolastiche è stata inviata la nota ministeriale relativa al finanziamento di 150 milioni in via di erogazione, sostanzialmente una guida all'uso di queste risorse. Nelle prossime settimane saranno organizzati ulteriori specifici incontri per illustrare alle scuole le diverse misure disponibili. «Siamo al lavoro per costruire un ponte per il nuovo inizio. In queste settimane il mondo della scuola è impegnato per creare spazi e possibilità di potenziamento delle competenze e recupero della socialità di studentesse e studenti. Il ministero è al fianco del territorio e degli Istituti per promuovere questo nuovo percorso e accompagnare le scuole nel disegnarlo», ha dichiarato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.

I 150 milioni del Dl Sostegni

Si tratta di fondi che sono distribuiti sulla base del numero di alunni. Le risorse vengono erogate per supportare le comunità scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività pensate per potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il potenziamento delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, il recupero della socialità, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine di questo anno scolastico e il prossimo. Sarà disponibile un help desk. Quaranta milioni di euro saranno assegnati, poi, sulla base di un avviso pubblicato sul sito del ministero: le scuole dovranno manifestare il loro interesse a ricevere i fondi destinati a Istituti del primo e del secondo ciclo di istruzione e ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Cpia) che si trovano in contesti di maggior svantaggio o fragilità nelle competenze e dove si riscontrano più alti tassi di dispersione.

Le tre diverse fasi

Le istituzioni scolastiche potranno candidarsi esclusivamente attraverso una piattaforma dedicata entro le ore 12.00 del 25 maggio 2021. I progetti dovranno avere come obiettivo il contrasto della povertà e dell'emergenza educativa, la prevenzione della dispersione scolastica, la riduzione dei divari per garantire pari opportunità. L'avviso, inoltre, specifica che le proposte progettuali potranno riguardare diversi ambiti di intervento, anche in relazione alle tre diverse fasi del Piano Estate: quella del potenziamento degli apprendimenti (a giugno), quella del recupero della socialità (luglio e agosto), quella dell'accoglienza (settembre, fino all'avvio delle lezioni).

Come impiegare le risorse

Nella prima fase, infatti, si potranno programmare, ad esempio, corsi per il potenziamento delle competenze di base, professionali o tecniche, corsi e laboratori di lingua, iniziative per l'orientamento accademico o professionale. Nella seconda, invece, si potranno prevedere eventi dedicati all'arte, all'ambiente, alla sostenibilità, cineforum, concerti, rappresentazioni teatrali, attività sportive o gite e visite culturali. Nell'ultima, infine, il focus sarà dedicato alla ripartenza dell'anno scolastico, si potranno organizzare quindi giornate di accoglienza, workshop e laboratori di supporto psicologico, sportelli informativi.