Dalle correnti esco

Il tempo del paese è allora sempre in anticipo, o sempre in ritardo. Scappato fuori dalla balena. Un tempo libero.

– Dimentica di fare preghiera così, non so quando è ora a șsasea, mezzogiorno, prima di pranzo, che Dio dimentica poi di me, che non vede me a casa, che è qua Irina, non a casa e dimentica di fare preghiera, se tutti dimentica poi Dio cosa fare, Dio non sa cosa fare, anche lui annoia.

Irina è la badante del piano di sopra dove vive una signora che non parla più, non mangia più, non si muove, aspetta. Irina la gira, la veste, l'accarezza, la rigira, la scuote, le urla Buongiorno, le grida Buon appetito, la pettina.

Lo racconta a mamma dal balcone. Da qui, dal basso, si vedono le sue gambe con calze e pantofole, si parla con loro e si immagina Irina truccata come se ci fosse sempre qualcuno a guardarla, pettinata come se non ci fosse filo d'aria a spostarla.

È rimasta incastrata al paese.