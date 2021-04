Dalle criptovalute agli Nft, la disintermediazione pensa in grande

4' di lettura

Prendete il biglietto aereo: una volta era fatto di carta, oggi è un semplice file digitale che abbiamo in mail e che portiamo con noi con lo smartphone che, quando potremo tornare a volare con maggior libertà, ci permetterà di fare check in e boarding con una semplice scannerizzazione.

Il concetto dell'Nft, del token non fungibile, è simile: la rappresentazione digitale di un bene, di un oggetto fisico o di un file digitale, che ha un codice di riconoscimento unico associato a una persona, il titolare della proprietà.

Loading...

Applicandolo al nostro biglietto aereo significa che quel codice univoco in più diventa trattabile: quindi io posso comprare un posto su un volo e poi scambiarlo con altre persone senza dover passare da nessuna agenzia, fisica o virtuale.

Quella degli Nft è la nuova mania del criptomondo. Alll'inizio c'erano i gattini, i Kryptokitties, file digitali rappresentativi di una serie di gatti collezionabili che hanno furoreggiato per anni e che hanno fatto la fortuna di qualcuno (ma non di tutti). Ultimamente di Nft si è parlato per la vendita per quasi 70 milioni di dollari di un'opera d'arte digitale di Beeple, assegnato all'asta da Christie's che per la prima volta si è trovata dover accettare un pagamento in Ethereum. Perché gli Nft si basano su smart contract che utilizzano come piattaforma consolidata quella della seconda criptovaluta per valore.

Dai gatti al New York Times

Ma sono tanti i settori che stanno guadarndo ai token non fungibili come opportunità. Per fino l'editoria. Il New York Times si è divertito: per mostrare come funzionano gli Nft, ha fatto scrivere al suo esperto un pezzo esplicito – “Comprate questo pezzo su blockchain” – e ne ha messo in vendita la rappresentazione digitale fotografica: l'asta ha permesso al quotidiano di portare a casa ben 560mila dollari.