Dalle crisi internazionali alla gestione delle emergenze, i primi 365 giorni di Meloni a Palazzo Chigi

Il 25 settembre 2022 il centro-destra vince le elezioni e Giorgia Meloni, leader di Fdi, diventa la prima premier donna della storia d'Italia. Saldo l'ancoraggio alla Nato, mentre nei rapporti con la Ue non sono mancate tensioni. In politica interna, le prime misure economiche, come l'addio al Reddito di cittadinanza e il taglio del costo del lavoro, si sono inserite nella difficoltà di reperire le risorse per interventi più incisivi. E con l'impellenza di far fronte a emergenze come il caro energia e l'alluvione in Emilia-Romagna. Ecco i dieci fatti chiave dei primi 365 giorni di Meloni a Palazzo Chigi

