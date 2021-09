Dalle dark kitchen all’idroponica: ecco dove nascono i nuovi professionisti del food

Da Ponsacco (Pisa) a Pantelleria

Scuola Tessieri, la più grande scuola di cucina del centro-sud Italia, lancia i suoi nuovi corsi professionali di cucina e pasticceria. Il percorso, della durata complessiva di sette mesi, a numero chiuso, in partenza a settembre, prevede un “ritiro” per tre mesi nei dintorni di Pisa per poi avere l’opportunità di svolgere quattro mesi di stage all’interno di ristoranti, pasticcerie, laboratori e hotel di eccellenza selezionati in Italia.

Il Consorzio vini di Pantelleria Doc sostiene i futuri protagonisti della viticoltura eroica dell’isola finanziando le borse di studio “Passito della Solidarietà”. Il bando destina quattro borse, ciascuna del valore di 2mila euro, a giovani residenti a Pantelleria, che si iscriveranno per a un corso di scuola superiore di secondo grado o universitario, di durata non inferiore a nove mesi, in agraria, viticoltura o enologia.

Solo online

“Evoluzione del Food & Beverage in Italia” è il nuovo progetto formativo che l’Università della Birra, hub di formazione professionale promosso da Heineken Italia, ha avviato in collaborazione con la Liuc Business School. Un ciclo di webinar da ottobre a dicembre con quattro incontri che esploreranno come stanno cambiando gli stili di vita e di socialità, i trend in atto nella distribuzione di cibo e bevande, tecniche lean e tecnologie 4.0 al servizio della customer experience e della competitività aziendale, e l’impatto del digitale nel modello di vendita. Obiettivo: fornire ai professionisti della ristorazione e del modern trade risposte e strumenti concreti per adeguarsi al new normal.