Dalle detrazioni alle aliquote, le ipotesi di restyling dell’Irpef

Le distanze sulla tassa di successione

La Lega si batterà per mantenere il regime forfettario per le partite Iva ed estenderlo (con un’aliquota del 20%) fino ai redditi di 100mila. Il Pd resta fermo nella sua proposta di tassa di successione con un’aliquota del 20% sopra i 5 milioni di euro. Mentre Forza Italia di tassa di successione non vorrebbe nemmeno sentir parlare; se potesse sarebbe per abolirla completamente come sulle donazioni, non potendo tenterà di far innalzare il valore imponibile esente per gli eredi in linea diretta o il coniuge.

LeU propone patrimoniale progressiva

LeU propone una patrimoniale progressiva fino all’1% sopra una certa soglia di reddito, verrebbero però contemporaneamente eliminate l’Imu e le altre imposte che gravano sui patrimoni, il tutto in un’ottica di semplificazione.

Da Fi e Italia Viva la richiesta di abolire l’Irap

Sia Italia Viva, sia Forza Italia sono per l’abolizione dell’Irap. Mentre Pd è per reintrodurre l’Iri (Imposta sul reddito d’impresa) con un aliquota al 24%, d’accordo su questo anche M5S, ma dovrà essere una nuova Iri esentando le imprese dalla tenuta della contabilità ordinaria.

La “no tax area”

Sia Forza Italia sia Lega prevedono poi una “No tax area” che la Lega fisserebbe a 10.000 euro e Forza Italia a 12.000.

La pace fiscale

Forza Italia propone per il 2021 un anno bianco fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali sino alla fine dell’anno 2021 e la “Pace fiscale” con l’azzeramento del magazzino fiscale. La sanatoria dei debiti fiscali pregressi potrebbe «generare le risorse utili a finanziare, nel primo triennio, la fase di avvio di una riforma capace di ridurre in modo tangibile la pressione fiscale». Da Forza italia arriva inoltre un no a patrimoniali sui capitali privati. Sì alla revisione del Catasto, che però «va perseguita in una logica di ammodernamento senza comportare una tassazione occulta». Infine, no assoluto a «qualsiasi forma di reintroduzione dell’Imu sulla prima casa».