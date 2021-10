Dalle discoteche ai cinema, cosa cambia da oggi in 10 domande e risposte

2' di lettura

Nuove percentuali sul limite di presenze consentite in teatri, cinema e stadi; eliminazione dell’obbligo del distanziamento di un metro nei musei e ripartenza delle discoteche, dove togliere la mascherina sarà consentito solo nel momento del ballo. Ovunque è obbligatorio il Green pass. È quanto prevede il nuovo decreto sulle capienze, contenente le regole per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, approvato in Cdm giovedì scorso e in vigore da oggi.

Quando entrano in vigore le nuove capienze?

Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021, riguardano in particolare spettacoli e teatri, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e concerti in zona bianca e gialla

Quali sono le nuove capienze per teatri, cinema e concerti?

Per teatri, cinema, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo, in zona bianca la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata, sia all’aperto che al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. È obbligatorio il green pass.

Quali sono le nuove capienze di stadi e impianti sportivi?

Per gli eventi sportivi pubblici (campionato di calcio, basket, volley e altri sport di squadra) la capienza consentita in zona bianca non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto (stadi) e al 60% al chiuso (palazzetti dello sport). In zona gialla, invece, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso. È sempre obbligatorio essere muniti di green pass.

Quali le capienze per concerti negli stadi?

In caso di concerti e più in generale spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi in genere destinati agli eventi e alle competizioni sportive, il limite è sempre del 60% al chiuso e 75% all’aperto in zona bianca (50% all’aperto e 35% al chiuso in fascia gialla). Su quest’ultimo aspetto si sono scatenate le proteste della Federazione Industria Musicale Italiana, secondo la quale «l’attenzione principale è rivolta al mondo del teatro, delle fondazioni lirico sinfoniche, della musica colta e questo è il problema di base», mentre la musica leggera «è ancora circondata da un grandissimo pregiudizio istituzionale e sanitario».