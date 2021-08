Dalle Dolomiti all’Elba note musicali in “festa”

2' di lettura

Prosegue l'estate dei festival, con tre manifestazioni ben distinte fra loro. Dalle Dolomiti, che sono giunte alla 26a edizione dei Suoni delle Dolomiti, musica in quota con interpreti e pubblico che raggiungono assieme i luoghi dei concerti. Alle isole, con l'Elba che accoglie molti concerti di musica da camera, in spazi pieni di fascino come la Villa Romana della Linguella e il viaggio all'Isola di Pianosa, normalmente chiusa ai turisti; ma anche il concerto al Carcere di Porto Azzurro. All'Irpinia, ancora segnata dal terremoto del 1980, all'insegna di un ripensamento delle aree interne del Paese.



Alta Irpinia

Fino al 29 a Calitri e in Alta Irpinia la 9a edizione di Sponz All'Osso, con l'attenzione sulle cosiddette terre dell'osso. Ripensare le aree interne in una visione verticale della geografia, che non distingue tra nord e sud ma tra spina dorsale e aree urbanizzate. Come un campo base, un laboratorio a cielo aperto, sopra al paese di Calitri, in località Gagliano, di fronte alla pietra su cui poggia il paese di Cairano. Tra i musicisti, il 27 la chitarra di Marc Ribot, il punk italiano dei Dome La Muerte; il 28 Vinicio Capossela, il 29 la voce di Martirio.Isola d'ElbaFino al 12 settembre il 25° Festival; tra i numerosi concerti, il 1° nella Villa Romana della Linguella, a Portoferraio, la pianista Martha Argerich e i suoi amici, fra un Quintetto di Schumann e la Sagra della Primavera di Stravinski per due pianoforti.

L'11 speciale occasione di andare all'Isola di Pianosa, per ascoltare il violoncello di Mario Brunello e il Coro del Friuli in un programma ben scelto.

Trentino

Il 6 concerto all'alba, al Col Margherita, un “classico” del festival I Suoni delle Dolomiti, giunto alla 26a edizione, che prosegue fino al 24 settembre. Musiche di Beethoven, con la Sinfonia “Pastorale” trascritta per sestetto – assieme alle parole del compositore, cui dà voce Fabrizio Gifuni.