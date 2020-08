Dalle Dolomiti alla Provenza, dove va in vacanza la politica A parte il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che raggiungerà la figlia Marina in Francia, la scelta più comune è quella di raggiungere località italiane. Il mare supera la montagna di An.C.

A parte il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che raggiungerà la figlia Marina in Francia, la scelta più comune è quella di raggiungere località italiane. Il mare supera la montagna

A parte il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che da villa Certosa in Sardegna, dove ha riunito i vertici del partito per fare il punto in vista della tornata elettorale di settembre, si recherà qualche giorno nella residenza della figlia Marina a ​​​​​ Châteauneuf-de-Grasse, Valbonne, 35 chilometri da Nizza, i politici italiani andranno in vacanza in Italia. Per le prime linee dei partiti si delineano giorni a metà tra riposo e impegno politico, considerato che le elezioni sono alle porte e la campagna elettorale si appresta alle volata finale.

Zingaretti nelle Dolomiti, Di Maio in Sardegna

È il caso del segretario del Pd Nicola Zingaretti che, come riporta l’agenzia Agi, raggiungerà le Dolomiti per poi partecipare a diverse feste dell'Unità sparse per l'Italia. Per quanto riguarda l'altra forza politica di maggioranza, M5s, il leader politico Vito Crimi raggiungerà la casa di famiglia di famiglia in Trentino, mentre il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio si recherà in Sardegna.

Salvini e Renzi scelgono il mare della Toscana

Dopo Milano Marittima e la spiaggia del Papeete Beach, il leader della Lega Matteo Salvini trascorrerà qualche altro giorno di vacanza a Forte dei Marmi (mentre Luca Zaia non si sposterà dalla sua casa in campagna in Veneto). Il mare della Toscana, tra Maremma e Versilia, sarà probabilmente la meta delle vacanze dell’altro Matteo della politica italiana, l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Rimanendo al centrodestra, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni farà la spola tra Marche e Puglia.

Conte in Puglia

Dopo aver trascorso pochi giorni di relax nel Gargano, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte raggiungerà appena possibile San Giovanni Rotondo in Puglia. Uno scenario lavorativo attende il ministro dell’Interno Luciana lamorgese. Agosto è tradizionalmente il mese in cui aumento gli sbarchi di migranti. La responsabile del Viminale potrebbe non abbandonare il quartier generale.