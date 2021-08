Dalle Dolomiti a Salina, una mappa delle migliori boutique alberghiere della Penisola

4' di lettura

In quest'estate post lockdown, un sogno: prenotare una vacanza - che sia un mese oppure anche solo un weekend - in una bolla di pace, da cui non uscire neppure per fare shopping. Tutto il mondo in una stanza: con vista! Ecco allora una mappa degli hotel-con-boutique sparsi in Italia, dal nord delle Dolomiti al sud dell'isola di Salina: un Grand Tour nel bello. Rigorosamente italiano.

Cominciamo da nord? Lefay Resort & Spa , sul Lago di Garda, ha una spa di 3.800 metri quadri. Oltre ai trattamenti, ecco i prodotti beauty: Soffio, Respiro e Rugiada sono i sieri per il viso (115 euro), Stella di giorno e Orizzonte (115 euro) le maschere idratanti, illuminanti e ossigenanti.

La piscina a sfioro del Lefay Resort & Spa Lago di Garda.

Sul Lago di Como, uno degli alberghi più fascinosi d'Italia ha una “floating pool”, una piscina galleggiante: è il Grand Hotel Tremezzo . La boutique www.senseoflake.com propone la collezione Sense of Lake: con Aqua Como (declinato come eau de parfum, 190 euro; candela, 40; diffusore d'ambiente, 300); e creazioni in seta comasca: le Papusse, friulane rivisitate (120 euro), e gli abiti-caftano di F.R.S. For Restless Sleepers (1.300 euro).

L'eau de parfum Aqua Como, parte della collezione Sense of Lake del Grand Hotel Tremezzo, sul Lago di Como.

Tra le vette delle Dolomiti, il mondo Adler : per riposarsi, rimettersi in forma, godersi gli straordinari spazi spa, pensare a sé e alla propria pelle. Ecco le creme e i solari studiati dall'albergo (da 28 euro in su), le bio-tisane con erbe di montagna, e integratori, come il Longevity Night (74 euro). Per chi vuole stare davvero isolato, basta scegliere gli Adler Lodge Ritten, sull'altopiano del Renon, piccoli chalet tra boschi e cielo.

Scivoliamo verso la laguna, in un altro albergo mitico: The Gritti Palace, un Luxury Collection Hotel sul Canal Grande . Perché è il momento giusto per andare a Venezia, e magari provare le lezioni di cucina della Gritti Epicurean School (e portarsi a casa il cesto di delizie, 450 euro).