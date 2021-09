Dalle ebike alle cargo, la bicicletta si prende le città

Anche la produzione di parti e accessori in Europa, sotto la lente di ingrandimento per la difficoltà di approvvigionamento è aumentata nel 2020 raggiungendo i tre miliardi di euro e in totale si sono assemblate quattordici milioni di bici in aumento rispetto a 2019 e l’ottanta per cento dei quattro milioni e mezzo di e-bike vendute è stato assemblato in Europa.

«Prevediamo che il valore delle parti e degli accessori prodotti in Europa raddoppierà fino a raggiungere i sei miliardi di euro entro il 2025 - dice Marsilio -. Il tema del rafforzamento della produzione e dell’assemblaggio in Europa sta conquistando sempre più spazio nel dibattito sul tessuto industriale europeo e questa tendenza al reshoring ha evidenti risvolti positivi sia a livello sociale, economico, ma anche di immagine della bici che non deve essere vista solo come prodotto ma come un ecosistema virtuoso fatto di persone, aziende, comunicazione iniziative entità locali che lavorano sempre più assieme affinché le biciclette, e soprattutto nella loro declinazione a pedalata assistita e nella versione cargo-bike, possano essere considerate come le migliori ambasciatrici della rivoluzione verde su due ruote».

Mobilità urbana elettrica

Una visione della bici più completa e più integrata nel contesto quotidiano ben presente a Eurobike2021 dove il tema dominante è stata la mobilità urbana che oggi significa soprattutto e-bike, il mezzo che in città si rivela il più efficiente per gli spostamenti a corto e medio raggio e che in Europa ha registrato nel 2020 un aumento in termini di vendita del 52 per cento per un valore di mercato di 10,6 miliardi e mezzo di euro mentre la produzione è triplicata passando da 1 milione nel 2017 a 3. 6 milioni nel 2020.

«È ormai chiaro - prosegue Marsilio - quanto piacciano agli europei e quanto rappresentino la soluzione intelligente in contesti di mobilita congestionata. Le citybike a pedalata assistita sono infatti il segmento di mercato più venduto nel 2020, ma l’elettrico domina anche nei settori dello sport e del cicloturismo e non a caso le e-mountain bike e le e-trekking sono il secondo segmento di mercato più venduto nel 2020».

Uno dei segmenti in più rapida crescita nel mercato delle bici elettriche sono le cosiddette bici da carico per la logistica dell’ultimo miglio. Persistence Market Research ha condotto un sondaggio che stima una crescita media annua di queste bici del 12,7% nei prossimi dieci anni.