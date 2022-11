Dalle eccellenze italiane nasce una filiera completa per il settore aerospaziale

E a proposito di Luna c’è da ricordare la costellazione di satelliti per il posizionamento sulla Luna e le trasmissioni sempre sul nostro satellite. «È Moonlight, un progetto dell’Agenzia spaziale europea su cui Telespazio, con i partner, ha lavorato molto e che realizza un sistema fondamentale per la costruzione di un sistema abitato sulla Luna, indispensabile per guidare i robot lunari», spiega Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività Spaziali di Leonardo. Ricorda anche un altro passaggio importante: il 14 dicembre prossimo partirà il primo satellite Meteosat di terza generazione che monta un detector di fulmini realizzato da Leonardo, sviluppato a Campi Bisenzio, capace di rilevare la scarica di un fulmine dalla sua orbita geostazionaria.

Chi sta cercando di realizzare una rete di partner diffusa nel Paese è forse più di altri Thales Alenia Space, l'altra partecipata da Leonardo, oltre a Telespazio. Dopo aver stilato una lista di circa 200 aziende da considerare per un’eventuale partnership, Thales Alenia Space ne ha prese in considerazione un centinaio. «Le abbiamo pensate divise in tre fasce diverse - sostiene l’ad Massimo Comparini -, considerando quelle strategiche, fondamentali per noi come per esempio quelle meccaniche del distretto Piemonte, poi quelle tattiche, che hanno competenze importanti ma non necessariamente uniche e infine quelle magari piccole ma innovative e interessanti come sviluppo. Lo scopo è quello di aiutare la crescita tramite un rapporto che non sia solo di affidamento di lavori e contratti, ma bensì di vera partnership. Lo scorso anno abbiamo fatto a Roma una prima riunione collettiva, che rifaremo ancora».

Il rapporto è realmente innovativo per questo settore e lo testimoniano i 150 milioni che Thales Alenia Space ha dato in contratti, ma anche i rapporti instaurati con questo spirito. Se si considera che, indicativamente, sono due i miliardi spesi annualmente in Italia si capisce come si tratti di una fetta importante. Per finire, fra i tanti esempi possibili, citiamo la collaborazione nel campo dei moduli pressurizzati, che vede ora la realizzazione più impegnativa: quella per il modulo lunare del programma Artemis, in cui «c’è tanta filiera italiana», conclude Comparini.

Importante poi la multidisciplinarietà della filiera dell’industria aerospaziale nazionale, in cui, come abbiamo appena visto, si dà peso alla convivenza tra grandi imprese e un numero notevole di aziende di dimensioni più piccole, che appartengono anche a settori diversi. «Lavorano congiuntamente per mettere a fattor comune le proprie conoscenze e competenze con l’obiettivo comune di sviluppare la competitività e mantenere standard elevati utili per partecipare a programmi spaziali complessi - spiega Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo –. Per promuovere tale competitività dobbiamo sostenere la ricerca e la progettualità delle imprese di questa filiera».

Per questo Intesa ha dedicato al settore aerospaziale una call, Up2Stars, un nuovo programma specifico per l’accelerazione delle startup innovative, che punta a individuare, valorizzare e supportare le migliori del settore, per farle dialogare con il sistema imprenditoriale. E il cerchio si chiude.