Dalle Entrate proroga dopo il blocco. Operative le tre cessioni dei bonus

Una proroga degli adempimenti in scadenza nel periodo di mancato funzionamento di sito e sistemi delle Entrate a causa del blocco telematico che ha colpito mercoledì 30 marzo i sistemi informatici gestiti da Sogei. L’Agenzia disegna una cornice per un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici che sarà emanato non appena il partner tecnologico «avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti». Di fatto ci sarà una rimessione nei termini per le scadenze interessate.

Mini proroga dopo il blocco dei siti del Fisco

L’appiglio normativo è rappresentato dall’articolo 1 del Dl 498/1961 che, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, consente di prorogare i termini interessati fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. E la nota diffusa dalle Entrate fa riferimento alla pubblicazione «sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)».

Solo con quel provvedimento si potranno conoscere le date effettivamente coinvolte e sapere, di conseguenza, quante scadenze entreranno nella proroga. Il calendario delle Entrate segnava per ieri 31 marzo ben 11 scadenze tra versamenti, comunicazioni e dichiarazioni. A queste però si aggiungono quelle per così dire “quotidiane”, come ad esempio i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.

Comunque, già nel pomeriggio di ieri 31 marzo Sogei aveva reso noto che erano «in fase di completamento le attività di ripristino di tutti i servizi erogati» e di essere «in attesa di riscontri e verifiche tecniche conclusive per i disservizi creati da Areti Spa che hanno portato all’interruzione del servizio».

Il guasto alla rete elettrica

Dal canto suo, oltre ad affermare la collaborazione con i tecnici di Sogei per gli approfondimenti, ha precisato la dinamica che ha portato al blocco: un “buco di tensione” intorno alle ore 14 del 30 marzo «ha interessato la rete elettrica che alimenta le utenze della zona Cecchignola, si tratta di fenomeni transitori della durata di frazioni di secondo che rientrano tra i disturbi ammessi sulla rete elettrica di distribuzione».