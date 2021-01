Dalle esportazioni alla politica: i progetti chiari portano risultati

Perfettibile, e per questo oggetto di una revisione continua, il Patto ha permesso alla nostra diplomazia economica di ritrovarsi attorno ad una mission ben definita, con sei aree di intervento e alle nostre imprese di poter far riferimento a un Polo finalmente unitario, come testimonia la convergenza operativa, oltre che strategica, di Ice, Sace, Simest, sistema camerale, Regioni. Il lavoro di squadra nel Governo, insieme ad una sapiente regia nei confronti di Bruxelles, ha consentito, per la prima volta, di incrementare le risorse a fondo perduto gestite tramite la legge 394/81 fino a 1,2 miliardi di euro (su un totale di circa 4 milardi), estendendone la fruibilità da parte delle imprese fino a tutto giugno 2021 (il negoziato è aperto, in sede europea, per ampliare ulteriormente tali benefici).

Ci attendono ancora mesi assai complessi. La speranza che questi dati oggettivamente ci infondono non deve far abbassare la guardia. Continuità nelle politiche, impegno costante, dialogo incessante sono tre elementi indispensabili per consolidare i risultati ottenuti e utilizzarli da base per quelli futuri. Tanto nel campo dell'internazionalizzazione che in quello, assai più vasto, delle riforme e delle politiche industriali: da qualunque angolo lo si voglia vedere, l'Italia riparte solo con un progetto chiaro, attorno al quale possano convergere tutti i portatori di interesse. Siamo immersi, forse senza esserne pienamente consapevoli, in uno dei più intensi cambi di paradigma della storia – dal punto di vista economico, sociale, tecnologico – rispetto al quale il Covid-19 ha fatto solo da detonatore.

Dobbiamo ricostruire il Paese dalle fondamenta, ancorandolo fortemente alla ripresa di un progetto europeo; valorizzando il suo ruolo nel mondo, in posizione convintamente transatlantica e ribadendo la sua vocazione ad essere alfiere di quella multilateralità che ispirerà tutto il nostro esercizio del G20.

Anche nel campo del commercio internazionale abbiamo una visione, che intendiamo mettere al centro degli sforzi dei prossimi mesi, con l'auspicio di una condivisione dalle forze più sane del Paese e di una fattiva collaborazione in termini migliorativi e realizzativi: riportare il contributo delle esportazioni alla nostra ricchezza nazionale a valori assoluti superiori a quelli della pandemia; valorizzare tecnologie che ci consentano di ripensare e rafforzare le nostre vocazioni imprenditoriali, invece di soppiantarle; costruire una strategia di lungo periodo per attrarre e mantenere risorse finanziare e talenti, che possano moltiplicare gli effetti di quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Infine, riavviare con convinzione i negoziati per attribuire centralità all'Organizzazione mondiale del commercio, ricostruendo così un terreno da gioco adeguato a mantenere e far crescere i flussi di commercio e di investimenti a livello globale.

Servono tempo, agibilità politica, coesione, chiarezza di visione e capacità attuativa: una sfida nella sfida, per l'Italia, che però vogliamo cogliere e che possiamo vincere.