Dalle famiglie numerose al territorio di residenza, alle politiche attive: i punti deboli del reddito di cittadinanza

L’interruzione di tre mesi e gli effetti sulle famiglie con minori

Al momento è prevista una pausa di tre mesi nell’erogazione del reddito di cittadinanza, dopo che lo si è percepito per 18mesi. Si sta quantificando quanto potrebbe costare l’eliminazione della pausa per le famiglie con minori.

Il 34,1% dei percettori ha sottoscritto con il centro per l'impiego un patto per il lavoro

E poi chiaramente c’è il problema del mancato - o inferiore alle attese- inserimento nel mercato del lavoro. Il collegamento tra la percezione del reddito e la ricerca del lavoro è infatti il grande punto debole (i detrattori non esitano a parlare di “flop”) della misura. Al sostegno economico a integrazione dei redditi familiari non sempre ha fatto seguito un percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Gli ultimi dati Anpal, aggiornati al 30 giugno, hanno messo in evidenza che su oltre tre milioni di persone interessate sono 1.150.152 quelli che devono sottoscrivere il patto sul lavoro.Tra questi sono stati presi in carico oltre 392.000 persone (il 34,1%) ma non è chiaro quanti siano quelli che hanno trovato un lavoro dato che l’Anpal non fornisce più questo dato. Erano 92.000 in base all’ultimo dato degli occupati risalente a novembre 2020.



Verso una stretta sul Reddito di cittadinanza

Intanto si delinea, tassello dopo tassello. il restyling di questa misura che dovrebbe scattare dal prossimo anno. Più controlli, con una stretta antifurbetti, e una spinta ad accettare proposte di lavoro. In vista della manovra, il governo lavora a una modifica del Reddito di cittadinanza che, partendo dalla platea attuale, introdurrebbe un meccanismo di décalage dell’assegno che scatterebbe, nel caso di rifiuto, dalla seconda offerta di lavoro. La novità riguarderebbe un terzo degli aventi diritto, coloro che sono ritenuti “occupabili”. Previsto anche un rafforzamento dei controlli preventivi grazie all’incrocio delle banche dati così come di quelli ex post con l’aiuto della Gdf. Nel complesso, l'ipotesi è di un taglio tra 700 milioni e 1 miliardo al reddito di cittadinanza, da destinare ad altre soluzioni, come ad esempio la riforma degli ammortizzatori (si veda anche Il Sole 24 Ore del 19 ottobre). Qualche elemento in più per capire quale sarà l’esito dell’ennesimo braccio di ferro nell’esecutivo su questa misura, che vede da una parte chi la vuole abolire (Lega e Iv) e dall’altra chi chiede di mantenerla, magari con qualche ritocco sul lato delle politiche attive del lavoro (M5s e LeU), si delineerà nel Documento programmatico di bilancio, che il Governo si appresta ad approvare - il documento, che costituisce l’ossatura della manovra 2022, sarà inviato alla Commissione europea - e, soprattutto, in sede di Ddl di bilancio.

Il rifinanziamento per il 2021 incassato dal decreto fiscale

Intanto la misura di sostegno al reddito ha incassato dal decreto fiscale collegato alla manovra una fiche da 200 milioni di euro per il rifinanziamento nel 2021. In occasione della riunione del Cdm che ha dato il via libera a questa soluzione, il ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha messo in evidenza che il Reddito di cittadinanza è stato rifinanziato sottraendo risorse al reddito di emergenza (90 milioni), all'accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti (30 milioni), all'accesso al pensionamento dei lavoratori precoci (40 milioni) e ai congedi parentali (30 milioni). La manovra si annuncia come un banco di prova. E il premier Mario Dragni sarà chiamato a trovare una sintesi tra le posizioni della maggioranza. Ancora una volta.