Dalle famiglie quasi 40 miliardi di spesa privata per colmare i buchi della sanità pubblica, ecco la ricetta di Gimbe

«Il sistema sanitario è tanto sostenibile quanto vogliamo che sia». Era un'altra era geologica: vent’anni fa. Era un altro contesto: il Canada. Era prima del Covid. Eppure, le parole pronunciate da Roy Romanow nelle conclusioni della Commission on the Future of Health Care in difesa della sanità pubblica canadese mantengono intatto il loro smalto per quanti intendano continuare a dare concretezza all’articolo 32 della Costituzione, che garantisce diritto di cure a tutti, indigenti inclusi. Oggi che il nostro Servizio sanitario nazionale appare ancora più alle corde dopo aver affrontato la pandemia, a cui era arrivato già fiaccato dopo oltre un decennio di definanziamenti, la scelta che si pone è squisitamente politica e a sintetizzarla è il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Che davanti a un Ssn in “codice rosso” ha elaborato un piano di salvataggio in quattordici punti.

«Scaduto il tempo della manutenzione ordinaria»

«Per la sanità pubblica – afferma Cartabellotta – è ormai scaduto il tempo della manutenzione ordinaria, che ha portato allo sgretolamento dei princìpi di equità e universalismo. Ecco perché serve innanzitutto la visione sul modello di sanità che vogliamo consegnare alle future generazioni. Occorre definire quante risorse pubbliche investire per la salute e il benessere delle persone; infine, bisogna attuare coraggiose riforme per condurre il Ssn nella direzione voluta». Il presupposto è un «patto politico» che, al di là dei governi che si avvicendano, riconosca nel Ssn un pilastro della democrazia e una conquista sociale irrinunciabile, nonché un puntello decisivo per la costruzione del Pil nazionale. «Se invece – aggiunge Cartabellotta - mantenere un Ssn pubblico, equo e universalistico non è più una priorità del Paese, la politica abbia l’onestà di scegliere apertamente un altro modello, governando in maniera rigorosa i processi di privatizzazione che si stanno già concretizzando in maniera subdola, creando di fatto una sanità a doppio binario». Per stilare un Piano di salvataggio bisogna sempre aver chiare le criticità. Che per il “paziente critico Ssn” si chiamano innanzitutto risorse, finanziarie e umane, e organizzazione/gestione.

Un gap di 12 mld rispetto ai Paesi Ue

I numeri parlano chiaro: la nostra sanità pubblica ha cumulato negli anni un gap che pare incolmabile rispetto ad altri grandi Paesi. Nel 2021 – rilevano da Gimbe - la spesa pubblica pro capite si ferma a 3.052 dollari rispetto ai 3.488 dollari della media Ocse e in Europa ci collochiamo al 16esimo posto: ben 15 Paesi investono più in sanità (si va dai 285 dollari della Repubblica Ceca ai 3.299 dollari della Germania). «Senza più pretendere di guardare a Paesi come Germania e Francia ponendosi obiettivi irrealistici – commenta Cartabellotta – entro il 2030 occorre allineare il finanziamento pubblico almeno alla media dei Paesi europei rispetto ai quali nel 2020 il gap era già di quasi 12 miliardi di euro nel 2021». Non basterebbe, in ogni caso, rifinanziare: la destinazione d’uso delle risorse, è la richiesta, va vincolata per rilanciare le politiche del personale, garantire l’erogazione uniforme dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e consentire un equo accesso alle innovazioni. Investendo anche sulla ricerca indipendente almeno il 2% del finanziamento pubblico per la sanità.

Cresce l’esborso delle famiglie

Temi caldissimi, che impattano non solo su chi lavora nel Ssn - con una demotivazione galoppante che il ministero della Salute prova a contrastare con provvedimenti per gli operatori delle aree più critiche come il Pronto soccorso – ma sulla pelle e sulle tasche dei cittadini. Che da sei anni aspettano il decreto Tariffe necessario a garantire i Lea e che davanti a liste d’attesa “monstre” sono costretti a rinunciare alle cure o a rivolgersi al privato. Accreditato, quando va bene: ed è l’Annuario statistico del Servizio sanitario nazionale a certificare che le sole strutture private ospedaliere risultano quasi raddoppiate in un decennio, arrivando al 48,6% del totale. Poi il Ssn “rimborsa”, come è giusto, secondo un meccanismo che però lascia fuori molti anche per la logica dei tetti alle prestazioni. L’esborso delle famiglie lievita: è l’Istat a documentare che su una spesa sanitaria complessiva (2021) pari in Italia a 168 miliardi, 127 mld sono spesa pubblica ma ben 36,5 mld (il 21,8%) sono a carico dei pazienti, con 4,5 mld di euro sostenuti da fondi e assicurazioni.

Quelli che restano “esclusi”

L’altra faccia della medaglia sono i tantissimi che dalle cure restano esclusi: sempre l’Istat certifica che la quota di persone che ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie è passata – complice il Covid - dal 6,3% del 2019 al 9,6% del 2020 all'11,1% nel 2021. Nel 2022 si torna al 7%, dato comunque notevole a cui concorrono liste d’attesa (4,2%) e motivi economici (3,2%). «Per la nostra democrazia – afferma Cartabellotta – non è più tollerabile che universalità, uguaglianza ed equità, i princìpi fondamentali del Ssn, siano stati traditi e ora troneggino parole chiave come: infinite liste di attesa, aumento della spesa privata, diseguaglianze di accesso alle prestazioni sanitarie, inaccessibilità alle innovazioni, migrazione sanitaria, aumento della spesa privata, rinuncia alle cure, riduzione dell'aspettativa di vita». Una sanità che sa più di privilegio che di diritto, con buona pace della “lezione Covid” che si credeva non potesse mai essere archiviata.