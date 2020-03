Dalle farmacie al vino: Yeb! progetta siti per l’e-commerce La società romana cerca partner finanziari per nuovi progetti nel turismo di R.R.

L’e-commerce riesce a spingere anche le vendite del settore delle farmacie. E un sito web ben costruito e ben posizionato può rappresentare il volano per il fatturato realizzato on line. Lo dimostra il caso di Farmacia Igea, la più grande farmacia di Roma che grazie al supporto della società romana di marketing digitale Yeb!, «nel giro di cinque anni è entrata tra le top 5 farmacie on line in Italia per fatturato, pur essendo partita un po' in ritardo ». E il sito è passato da 300 a oltre 25.000 visitatori unici al giorno con 250 ordini giornalieri in media online. Lo racconta Yehudi Garrett, l'ingegnere fondatore, assieme alla moglie Barbara Presutti, pure lei ingegnere, di Yeb! (acronimo di Yehudi e Barbara) che ha alle spalle una grande esperienza nell’e-commerce e nella costruzione di siti web. La sua società oggi ha un giro di affari di 500-600mila euro e 10 dipendenti. «Nasco - racconta - come ingegnere meccanico, sono sempre stato appassionato di Internet, quando ho cominciato a lavorare in una web agency mi sono reso conto dell'importanza dei motori di ricerca. All'epoca della bolla si facevano alcuni siti bellissimi che costavano molto ma non li visitava nessuno. Mi sono dunque appassionato ai motori di ricerca e ho cominciato ad apprendere le tecniche di posizionamento. Tutto ciò mi ha permesso di cominciare da solo a remunerarmi, e a mettere su un'impresa. La prima azienda è nata nel 2002». Dopo molteplici esperienze, tra i progetti messi a punto da Garrett che ha avuto maggior successo, c'è il sito LeMieNozze.it, portale lanciato per le coppie che devono organizzare il proprio matrimonio. Contiene editoriali su novità e tendenze del settore, applicazioni gratuite, guide, forum, aziende a cui rivolgersi. All'interno è presente un market place attraverso il quale i fornitori italiani ed esteri di articoli per il matrimonio possono vendere bomboniere, confetti, abiti da sposa, gadget.

Tornando alla farmacie, Yeb è stata tra le prime web agency in Italia a identificare le potenzialità del web per questo mercato. «Con www.farmaciaigea.com - spiega Garrett - siamo arrivati a ottenere, nel Black Friday del 2019, in un solo giorno oltre 900 ordini». Attualmente, grazie anche all’effetto traino dei buoni risultati ottenuti, la società segue una ventina di farmacie.

Dalle nozze alle farmacie, passando dal mercato turistico fino al vino. Yehudi Garrett e Barbara Presutti, entrambi sommelier, hanno lanciato anche il sito HelloTaste.it, dedicato al mondo del vino, dell'olio e della birra. Il portale è stato inserito nel network dei siti Hello bank! - Bnl Gruppo Bnp Paribas. All'interno del sito, dedicato al turismo enogastronomico, è presente una sezione di e-commerce per la vendita di vini e liquori italiani ed esteri. Scrivono sul portale sommelier, enologi ed esperti come Attilio Scienza, Riccardo Cotarella e Laura La Torre. «Riguardo a questo progetto – racconta Yehudi Garrett - attualmente stiamo cercando partner finanziatori perché abbiamo altre idee che vorremmo portare avanti come ad esempio quella di realizzare un sistema di prenotazione on line delle cantine». In generale, ci tiene a precisare Garrett, «i numeri che abbiamo ottenuto sono stati raggiunti senza nessun tipo di attività commerciale. Tutto è avvenuto attraverso il motore di ricerca, che rappresenta il know how alla base di tutto quello che abbiamo realizzato».