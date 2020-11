Dalle Fiji a Dubai: quando lo smart working è una possibilità per pochi Dalle Cayman alle Barbados, ecco tutte le possibilità per lavorare a distanza da luoghi di sogno. A condizione di avere un portafoglio di tutto rispetto di Gianni Rusconi

Laucala Private Resort nelle isole Fiji

4' di lettura

Era già successo questa primavera, quando per molti italiani si è presentata l’opportunità di lasciare le proprie abitazioni per combinare vacanza e lavoro presso case al mare o in montagna, in un rustico di campagna o in qualche borgo sperduto. Lo smart working è tornata una necessità, vista l’evoluzione della pandemia, ed ecco tornare di stretta attualità l’idea di farlo in un luogo piacevole, lontano dalla faticosa vita cittadina regolata da ordinanze e restrizioni in continuo aggiornamento e tutt’altro che facili da interpretare.

In quanti avranno pensato in questi giorni di fuggire all’estero, magari verso una meta esotica o una destinazione dove poter soggiornare con tutti i comfort in attesa del ritorno alla normalità? Probabilmente tanti. Ma per tutti (o quasi) rischia di essere un sogno impossibile da realizzare, e non solo perché a oggi viaggiare in Europa e nel resto del mondo è possibile, al netto delle limitazioni all’ingresso e per il ritorno in Italia che le autorità locali di qualsiasi Paese possono porre (si veda in proposito il sito viaggiaresicuri.it del ministero degli Affari Esteri), ma solo in presenza di precise motivazioni di lavoro, di salute o studio, di assoluta urgenza e di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per chi se lo può permettere, ecco qualche “costosa” idea da coltivare nel cassetto.

Social distancing nel resort di lusso alle Fiji

Le isole Fiji, come molti Stati del Pacifico, ha chiuso i propri confini ai voli di linea almeno fino al prossimo marzo. Niente viaggi e soggiorni prolungati con la scusa dello smart working verso spiagge incontaminate, dunque, ma un modo per aggirare le restrizioni imposte dal Covid-19 c’è se si hanno le disponibilità economiche per acquistare un pacchetto in un resort di lusso.

Il Laucala Private Island Resort ha infatti stretto una partnership con la Fiji Airways, la compagnia aerea di bandiera del Paese, per offrire in modo esclusivo a venti fortunati ospiti la riservatezza di un'intera isola e delle sue dieci ville immerse in oltre tremila acri di piantagioni di cocco, spiagge e colline. Per svernare in questo luogo da sogno occorre volare su un jet privato in partenza da Los Angeles (dove i viaggiatori potranno usufruire di una lussuosa lounge loro riservata) e da lì trasferirsi a Laucala.

Fra i tanti benefit del pacchetto, vista la posizione isolata del resort, c’è anche quello di evitare la quarantena obbligatoria di 14 giorni prevista per chi entra nel Paese (l’unico requisito richiesto sono tre tamponi negativi al virus, il primo due settimane prima del viaggio, il secondo 72 ore prima dell’imbarco (che sarà inviato all’autorità turistica per confermare i permessi di viaggio) e l’ultimo all’arrivo alle Fiji. I costi? Si parte da 490mila dollari per un soggiorno minimo di sette notti, tutto compreso, dal noleggio del jet alle attività sull’isola, cibo e bevande e trasferimenti aeroportuali inclusi.