Dalle gare sportive a telescopi e salute: il modello Microgate di Barbara Ganz

4' di lettura

Un tempo, per cronometrare una gara di sci, occorreva collegare con un cavo l’arrivo e la partenza (o rinunciare alla precisione). Una opportunità per uno sciatore studente di ingegneria come era al tempo Roberto Biasi, che con il fratello Vinicio nel 1989 ha dato vita a Microgate, sede a Bolzano, area industriale sud, con 7.500 metri quadri e ampio spazio per i laboratori.

Dei 45 dipendenti, 16 sono ingegneri nei diversi ambiti (elettronica, informatica, aerospaziale), sei con dottorato di ricerca. La produzione è allineata con l’intero processo di sviluppo tecnologico svolto all’interno: progettazione, prototipizzazione e produzione, dall’hardware al design, dai software ai test finali. Sessanta distributori in 33 Paesi, e nel 2010 è nata Migrogate Usa a Mahopac.

All’interno dello stabilimento formazione e ricerca procedono a contatto con i più avanzati centri di sviluppo internazionali «e sono una priorità assoluta» chiarisce Biasi.

Primo prodotto, nato dalla prima innovazione, un apparecchio per misurare con accuratezza i tempi di una discesa o uno slalom. Da quel primo ingresso sul mercato l’azienda si è imposta praticamente in ogni campo nel quale ci sia un risultato sportivo da misurare, comprese le corse dei cammelli e quelle dei falchi in Medio Oriente, e con tutta una serie di prodotti collaterali (fotocellule, schermi a led o pixel, cancelletti di partenza e collaborazioni con aziende come FinishLynx). Oggi fra gli eventi cronometrati con strumenti Microgate ci sono il Rally di Montecarlo e Giro d’Italia, Tour de France e de Suisse, ma anche competizioni più particolari come quelle che vanno per la maggiore negli Emirati Arabi Uniti. Per la falconeria, 6 mesi di gare all’anno, c’è un team di 14 persone presente sul posto: «Un falco non taglia il traguardo come un atleta - spiega Roberto Biasi - per questo, essendo imprevedibile il punto in cui passerà, abbiamo creato una sorta di muro virtuale. Ogni animale è dotato di un anello con tecnologia Rfid». Ma non c’è solo il falcon management: più facile intercettare un cammello vincitore, altra tipologia di gara molto apprezzata sia per la velocità che per la resistenza, e ci sono anche - sempre fra Dubai e Abu Dhabi - gare di immersione o di precisione nello sparo.

Oggi Microgate ha quattro diversi ambiti: professional timing (per gli sportivi di professione), Training & sport (sistemi per valutare le performance sportive), medical rehab (dispositivi per il recupero dopo infortuni o per evitarli) ed engineerging (sistemi avanzati per il controllo di telescopi e ottica adattiva) e copre con la sua rete di vendita 30 Paesi in 4 continenti. Fra i clienti la European southern Observatory, la Federazione italiana cronometristi, la Federazione italiana di atletica leggera, i più prestigiosi club di calcio europei e le principali cliniche riabilitative in Italia e all’estero.