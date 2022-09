Dalle imprese creative alle fiere, ecco tutti i bonus per le imprese da richiedere a settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un pacchetto di incentivi messi sul piatto dal ministero dello Sviluppo economico per le imprese. Con domande che vanno presentate a strettissimo giro. Martedì 6 settembre alle ore 10 “si aprono” infatti gli sportelli online per il Fondo imprese creative per la compilazione delle domande per richiedere agevolazioni nell’acquisto di servizi specialistici o per favorire processi di innovazione. Dal 22 settembre, sempre a partire dalle 10, sarà invece possibile procedere con l’invio delle domande compilate. Il finanziamento è di 9,6 milioni di euro.

Dall’8 settembre scatta invece il Bando per il potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) con la presentazione progetti da parte di Università, Enti di ricerca e IRCCS. Il finanziamento è di 7,5 milioni di euro nell’ambito dei fondi Pnrr

Buono fiere, domande dal 9 settembre

Dal 9 settembre al via il Buono Fiere con la presentazione delle domande di agevolazione per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia con un finanziamento di 34 milioni di euro. La misura prevede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di 10mila euro, pari al 50% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi, i servizi per le attività promozionali e quelle relative al trasporto, il noleggio di impianti nonché le spese per l’impiego di personale a supporto dell’azienda. Il Buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in relazione a una o più fiere. Gli eventi rispetto ai quali è possibile beneficiare del contributo sono quelli organizzati nel periodo che va dal 16 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti che ha introdotto la misura) al 31 dicembre 2022. Per facilitare la presentazione delle domande le imprese potranno effettuare, già a partire dalle ore 10 del 7 settembre, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell’invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre. Il “Buono Fiere” verrà riconosciuto in considerazione dell’ordine temporale di presentazione delle domande e tenuto conto delle risorse stanziate per la misura.

Dal 14 del mese parte invece il Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e intelligenza artificiale, blockchain e internet of things con l’ avvio della fase di compilazione domande per richiedere agevolazioni per realizzare progetti di ricerca e innovazione tecnologica legati al programma transizione 4.0. Dal 21 settembre, sarà possibile procedere con l’invio delle domande compilate che hanno un plafond di 45 milioni di euro.

Settore vetro e ceramica artistica di Murano

Scade invece il 15 settembre il contributo per le imprese che operano nel settore del vetro e della ceramica artistica di Murano finanziato con 5 milioni di euro.