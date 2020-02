Dalle intercettazioni al voto sul ddl Costa, i 7 giorni caldi per la tenuta della maggioranza di Andrea Carli

La temperatura tra Italia Viva e gli alleati di governo, dopo il picco raggiunto nelle ore in cui M5S, Pd e Leu hanno deciso di portare in Consiglio dei ministri l’intesa sulla prescrizione sulla quale i renziani avevano posto il veto, è leggermente scesa, ma le fibrillazioni sono dietro l’angolo. Il fatto che la maggioranza non sia riuscita a trovare un’intesa sui decreti Salvini in tema di migranti, con Pd, Iv e Leu a chiedere una discontinuità netta e i Cinque Stelle a frenare - le modifiche devono limitarsi alle indicazioni del Colle - dimostra che i rapporti nell’esecutivo giallo rosso sono ancora complicati, e le distanze sostanziali.

Anche perché questa settimana potrebbe prestare il fianco a nuove divergenze. Martedì 18 febbraio la partita è su due fronti. Il primo: il voto in aula al Senato sul ddl Intercettazioni. Il secondo: le due camere del parlamento votano i nuovi vertici di due authority strategiche: Agcom e Privacy.

Mercoledì 19 l’aula della Camera vota la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto Milleproroghe. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce sul Consiglio straordinario Ue che affronterà il dossier sul nuovo bilancio 2021-2027. Sabato 22 sono in agenda l’assemblea congressuale del Pd e quella di Italia Viva. Il 24 arriverà in aula alla Camera il ddl Costa sulla prescrizione.

Insomma, per la tenuta della maggioranza si preannuncia un test dietro l’altro: il tutto mentre Conte è impegnato nella stesura del programma per il rilancio dell'esecutivo fino al 2023. Ecco, in sintesi, gli appuntamenti che potrebbero mettere a dura prova la tenuta del Conte due.

