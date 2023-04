Dalle “lenzuolate” di Bersani ai balneari e alle big-tech: come è cambiata la difesa della concorrenza

Dalle big tech le nuove minacce ai consumatori

Dao temi di Bersani, però, molte cose sono cambiate, si sono attivati nuovi processi e nuovi soggetti si sono affermati sul mercato, aprendo nuove sfide alla tutela della concorrenza e dei consumatori. «Pensiamo anzitutto alla rivoluzione digitale e all’emersione di nuovi monopolisti dalle sembianze inedite, le cosiddette big tech, che, accanto alle straordinarie innovazioni, hanno portato anche il rischio concreto che poi utilizzino il loro potere di mercato per impedire che altri innovino oppure per sfruttare il consumatore. Occorre chiedersi quale sia la politica di concorrenza più adeguata a fronteggiare la crescita monopolistica dei grandi operatori digitali, quale paradigma essa debba abbracciare, quale sia la risposta più efficace dei pubblici poteri per fronteggiare simili concentrazioni di potere».

Qui si registra la maggiore distanza tra le due sponde dell’Atlantico. «L’ordinamento statunitense - spiega ancora la giurista dell’Autorità Antitrust - ha sacrificato molto pluralismo sul terreno dell’efficienza, mentre l’Unione europea non ha mai perso di vista il valore del pluralismo e si è posta il problema del contrasto ai comportamenti abusivi dei grandi operatori digitali. Le numerose istruttorie condotte dalla Commissione europea e dalle autorità nazioni negli anni scorsi ne sono la prova più evidente. A tal punto è vivo e avvertito il problema che l’Unione europea ha deciso di intervenire, affiancando all’azione antitrust, che interviene ex post sui comportamenti restrittivi della concorrenza, la risposta regolamentare ex ante: con l’approvazione nel 2022 del Digital Markets Act e del Digital Services Act, è stata scelta la via regolatoria per imbrigliare l’enorme potere di mercato delle grandi piattaforme digitali e prevenirne le degenerazioni patologiche a tutela di mercati equi e contendibili e a protezione dei diritti fondamentali degli utenti».

La disciplina degli aiuti di Stato e il caso Alitalia

La tutela della concorrenza si accompagna anche alla disciplina sugli aiuti di Stato. A volte può risultare difficile capire perché un’azienda in difficoltà, che rischia di lasciare a casa migliaia di lavoratori, non possa essere aiutata con soldi pubblici. Un caso per tutti, Alitalia.

«Il divieto di aiuti di Stato serve a garantire che la libera concorrenza nel mercato unico non sia falsata e distorta da politiche di assistenza finanziaria degli Stati membri a favore di imprese discrezionalmente selezionate dalla politica. Non è un divieto assoluto poiché il Trattato, se da un lato vieta, in quanto incompatibili con il mercato interno, gli aiuti pubblici selettivi che favoriscono talune imprese o produzioni e falsano o minacciano di falsare la concorrenza, dall’altro li ammette in taluni casi specifici, disponendo per esempio che possano essere considerati compatibili, tra l’altro, gli aiuti di Stato destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, oppure quelli alle imprese in difficoltà gli aiuti al ricorrere di determinate condizioni».

Dunque, la disciplina sugli aiuti di Stato ha margini di flessibilità. Ma il principio di fondo «dovrebbe restare quello per cui è la libera concorrenza che, spingendo le imprese ad un costante confronto competitivo sui beni e servizi offerti, innesca e alimenta un processo virtuoso di innovazione, di progresso e di efficienza, da cui discendono benefici per l’intera collettività. Non bisogna dimenticare, anzi, che se e quando gli aiuti di Stato per il salvataggio o la ristrutturazione consentono di mantenere in vita imprese in difficoltà, ciò avviene generalmente a spese dei loro concorrenti e questo va tenuto a mente nel bilanciamento degli interessi sotteso all’intervento pubblico».