Dalle lesioni stradali al furto, nuovi reati perseguibili a querela

La decorrenza

Il nuovo regime di procedibilità si applica da subito. Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, che ora diventano perseguibili a querela, se questa non sia stata proposta nonostante la persona offesa avesse conoscenza del fatto, il termine di tre mesi per presentare querela decorre dal giorno di entrata in vigore del decreto.

Se è già pendente un procedimento penale, è compito del pubblico ministero, nel corso delle indagini, e del giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, informare la persona offesa, anche ricorrendo a indagini anagrafiche, della facoltà di esercitare il diritto di querela. In questo caso il termine di tre mesi per la presentazione decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Se la querela non viene presentata entro i termini, il reato si estingue.

La remissione della querela

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la remissione tacita di querela. Il nuovo articolo 152 del Codice penale stabilisce che se il querelante non compare, senza giustificato motivo, all’udienza in cui è citato in qualità di testimone, la querela si intende ritirata. Allo stesso tempo, la norma prevede che vi sia remissione tacita quando il querelante abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito positivo; se è prevista l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la remissione tacita è valida solo in caso di rispetto degli impegni medesimi.

Le nuove disposizioni in materia di remissione tacita non operano se il querelante: