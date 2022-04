Dalle lezioni a pagamento di Di Battista alla partnership da 300mila euro di Grillo, la virata di M5s

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è l’ex parlamentare Cinque Stelle Alessandro Di Battista che terrà un corso di comunicazione politica ai candidati M5s alle elezioni amministrative. E c’è il fondatore e garante del Movimento Beppe Grillo che in occasione di una recente discesa a Roma ha raggiunto con M5s un accordo che comprende, per un compenso secondo rumors (non confermati) di 300mila euro l’anno, attività di supporto nella comunicazione con l’ideazione di campagne, promozione di strategie digitali, produzione video, organizzazione eventi, produzione di materiali audiovisivi per attività didattica della Scuola di formazione del Movimento, campagne elettorali e varie iniziative politiche.

Il mito della politica a costo zero

Insomma, il mito della politica a costo zero sembrerebbe appartenere sempre più al passato. È pur vero che la linea è emersa nei suoi contorni già a novembre del 2021, quanto il 72% dei votanti cinquestelle sulla piattaforma SkyVote hanno detto sì al ricorso ai fondi del 2 per mille, la forma di finanziamento pubblico fino ad allora scongiurata da M5s.

Di Battista docente di comunicazione politica: 39 euro per seguire il corso

Il 18 maggio Alessandro Di Battista parteciperà nei panni di docente a un corso di tre ore di formazione (dalle 18:30 alle 21:30) nell’ambito della comunicazione politica, in diretta, in una call interattiva. Il corso, su Google meet, è dedicato a coloro che saranno candidati alle elezioni amministrative. Chi prenota entro il 27 aprile paga 39 euro.