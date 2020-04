Dalle librerie ai negozi, ecco cosa riapre oggi e dove Le regole sulle riaperture (come nel caso delle librerie) non saranno le stesse in tutta Italia. Non sono poche le regioni - con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del lockdown, mentre altre hanno invece cominciato ad allentare le maglie dei divieti di Andrea Gagliardi

Coronavirus, proroga lockdown fino al 3 maggio, riaprono le librerie

Riaprono da oggi le librerie e cartolerie (ma non in Lombardia, Piemonte, Campania, Sardegna Trentino; nel Lazio dal 20 aprile) e i negozi di vestiti per neonati e bambini (con alcune eccezioni come in Piemonte e Sardegna). Ripartono le attività forestali, l'industria del legno e anche la produzione di computer. Sono i primi spiragli nel lockdown da coronavirus, previsti dal Dpcm del 10 aprile. La serrata pressoché totale per il resto viene prorogata ancora fino al 3 maggio. Ma le regole sulle riaperture (come nel caso delle librerie) non saranno le stesse in tutta Italia.

Regioni in ordine sparso

Non sono poche le regioni - con una babele di ordinanze - che hanno deciso di mantenere le forti restrizioni del lockdown, mentre altre hanno invece cominciato ad allentare le maglie dei divieti sulla scia dei dati ormai stabili, se non in lieve calo, dei contagi da coronavirus. Per gli esercizi commerciali che riaprono sono previste comunque misure rigorose: guanti, mascherine dove non è possibile garantire il distanziamento interpersonale, sanificazione dei locali, ingressi contingenti, distanze di sicurezza, gel igienizzanti agli ingressi e vicino ai Pos.



In Lombardia stop a librerie, studi professionali aperti per urgenze

In Lombardia l’ordinanza firmata sabato dal governatore Attilio Fontana vieta la riaperture di librerie e cartolerie, anche se consente invece quella dei negozi di abbigliamento per l'infanzia, con rigide misure di distanziamento e mascherine che restano obbligatorie (ma basta coprire naso e bocca con qualunque indumento) fuori di casa. Libri, quaderni, ma anche fiori e piante si potranno acquistare solo nella grande distribuzione o tramite consegne a domicilio. «In questi ultimi giorni dobbiamo cercare di essere più rigorosi possibile». Per gli studi professionali è prevista solo attività in smart working. Aperture saranno possibili solo per servizi indifferibili e urgenti.

In Campania limiti alle aperture dei negozi di abbigliamento

Rigore anche da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha confermato la chiusura di librerie e cartolerie, limitando poi l'apertura dei negozi di abbigliamento per i più piccoli a due mattine la settimana, dalle 8 alle 14. In Campania sarà vietato anche il cibo d'asporto.



