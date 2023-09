Decreto Asset: licenze taxi, granchio blu e altre novità

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La cumulabilità delle licenze temporanee dei taxi - rilasciate dai Comuni in caso di eccezionale afflusso turistico - sarà limitata a due. Nessun pacchetto in mano a singole imprese dunque, nemmeno per i grandi eventi. Nel decreto asset, approvato con la fiducia dal Senato e che passa ora all’esame della Camera, arriva sul finale un piccolo ritocco che va in qualche modo incontro alle esigenze dei tassisti. I sindacati del settore, a quanto riferito, aveva avanzato richieste ben più ambiziose, a partire dall’abbassamento del tetto del 20% delle licenze che in base al provvedimento possono essere erogate in maniera strutturale, ottenendo comunque alla fine un chiarimento normativo che salvaguarda la categoria.

Dagli extraprofitti delle banche ai voli low cost

Durante l’esame in Senato il decreto, che contiene la tassa sugli extraprofitti delle banche e le misure sui voli low cost e sulla rete Tim, si è arricchito di una serie di nuove e variegate misure, trasformandosi ancora di più in un omnibus. Novità sul fronte della caccia con il via libera a un emendamento che prevede una mini-depenalizzazione per chi è in possesso di proiettili e si trova nelle vicinanze di zone umide nelle quali è vietata l’attività venatoria e che, per questo, rischia di incorrere nel penale. Con un emendamento di FdI approvato al decreto si prevede infatti che chi «all’interno o a non oltre 100 metri di una zona umida» detiene munizioni con una concentrazione di piombo uguale o superiore all’1% in peso, potrà incorrere solo in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300. Un altro emendamento sullo stesso tema mette dei paletti all’impugnazione dei calendari venatori regionali.

Loading...

Imprese del legno

Ma arriva anche l’estensione, in favore delle imprese del legno, della deroga all’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria dei boschi. «Un golpe contro la natura», attacca il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli che annuncia: «Ricorreremo in Europa». «Abbiamo voluto eliminare è l’eccesso di burocrazia», replica il firmatario dell’emendamento, il senatore Luca De Carlo, «garantendo al tempo stesso la tutela dell’ambiente e dei boschi. Le tutele restano, ma si accelerano i tempi degli interventi». Via libera anche a un fondo di 500mila euro per le imprese dell’acquacoltura colpite dall’emergenza del granchio blu.

Infrastrutture

Diverse le norme in ambito infrastrutture, accelerare la realizzazione della linea C della metro di Roma e quella sul Commissario straordinario per l’esecuzione della Variante di Demonte. Si introducono infine - secondo quanto spiega il Mit - norme di semplificazione per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, opera Pnrr strategica anche a livello europeo.