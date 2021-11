Dalle liste d’attesa ai reparti a mezzo servizio, sanità a pezzi in Sardegna

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Una mobilitazione permanente e una protesta al giorno. Perché curarsi, quando va bene, diventa un lusso. E in Sardegna il disagio che emerge dal malfunzionamento del sistema sanitario si fa sentire con proteste quotidiane. Lo scenario che incontra chi bussa alla porta della sanità pubblica è devastante. Si passa dalle liste d'attesa infinite, alle visite per i non ospedalizzati solamente nelle strutture sanitarie convenzionate e si continua con piccoli ospedali con reparti a mezzo servizio e che molto spesso rischiano la chiusura per mancanza di personale specializzato.

Il sindacato dei pensionati in piazza

Per cercare di dare una scossa a quello che è stato definito un «tracollo», i sindacati regionali dei pensionati hanno attivato una mobilitazione in tutta l'isola con vere e proprie marce in tutti i centri. L'ultima in ordine di tempo, ma ne seguiranno altre, è in programma per sabato 13 novembre a Nuoro. «Il fatto vero e drammatico di questa situazione è che il grande e grave malato è la sanità - dice Marco Grecu, segretario regionale dello Spi Cgil e promotore della mobilitazione che interessa tutta la regione -. Siamo davanti a una situazione veramente drammatica, dove non si muore più di Covid ma perché non si possono più curare le altre malattie».



Visite solo nelle strutture convenzionate

Basti un esempio: «Ho provato a prenotare un'ecografia. Poiché non ne fanno negli ospedali ho dovuto optare per un centro privato - chiarisce -. Ebbene la prima data utile per l'esame in regime di convenzione, ossia pagando il ticket, è per il 22 gennaio. Se però pago tutto l'importo dell'esame, ossia 160 euro, posso farla anche domani». Da qui un appello all'assessore regionale alla Sanità affinché «si definisca un piano che garantisca a tutti i cittadini - come sottolineano Adalberto Farina della Fnp Cisl e Rinaldo Mereu dell'Ur Uilp - e efficienza assistenziale e appropriatezza delle cure, superando le disparità territoriali e le criticità aggravate con la crisi pandemica».

Le denunce degli operatori

A fare i conti con quella che viene definita una scena «da disastro» sono gli operatori che lavorano all'interno delle strutture pubbliche. «La situazione è disastrosa - dice Gino Cadeddu Rsu dell'Ats Sardegna, l'azienda tutela della salute che si occupa del sistema sanitario nell'isola -. Visite agli esterni, negli ospedali non se ne possono fare. Tutto è delegato al privato che però non riesce a sopperire a tutte le richieste». Non solo, il sindacalista fa anche qualche altro esempio: «Stanno andando in pensione molti specialisti e manca il personale. Risultato? Abbiamo liste d'attesa di almeno tre mesi per interventi che non siano d'urgenza. Inoltre stanno rischiando la chiusura per mancanza di forza lavoro piccoli ospedali come Isili, Ghilarza e Muravera».

I problemi nei territori

Quanto sia difficile fare i conti con un sistema «disastrato» lo sa bene Davide Burchi, sindaco di Lanusei e presidente della conferenza socio sanitaria. «La situazione è veramente preoccupante - dice - quello che manca è una vera e propria programmazione. Va bene puntare su centri di eccellenza, ma è altrettanto importante che nei territori siano garantiti i servizi sanitari e che possano essere raggiunti con mezzi pubblici in periodi non superiori ai 40 minuti. Non possiamo permettere che ci siano zone servite da eccellenze e altre completamente abbandonate».