Dalle mascherine ai camici: il tessile-moda pronto alla «conversione» La moda made in Italy in prima linea nella produzione di dispositivi per la protezione individuale. E Confindustria Moda pensa a una rete di aziende per l’emergenza di Marta Casadei

(Aliaksei Smalenski - stock.adobe.com)

3' di lettura

Dall’abbigliamento tecnico per il ciclismo alle mascherine, dal confezionamento di abiti da vendere online a quello dei camici monouso che, in questi giorni, i medici di tutta Italia indossano negli ospedali. Così il tessile-moda made in Italy reagisce all’emergenza: è pronto a convertire le proprie linee di produzione per concentrarsi sui dispositivi di protezione individuali.

In attesa del decreto «Cura Italia», all’esame del Consiglio dei ministri, nel quale saranno incluse disposizioni straordinarie per l’autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche, le imprese del tessile stanno lavorando a dei prototipi oppure hanno già avviato la produzione.

Il nome più noto ad essersi attivato immediatamente su questo fronte è Miroglio: il gruppo tessile di Alba ha risposto all’appello del presidente della Regione Piemonte e avviato la produzione di mascherine: i prototipi sono stati giudicati idonei dall’unità di crisi di Torino e la produzione dovrebbe arrivare a toccare i 600mila pezzi in due settimane.

Da Mantova a Berga mo, le Pmi producono mascherine

Anche la Artemisia, azienda tessile di Castel Goffredo (Mantova), ha avviato la produzione di mascherine, ma senza aspettare la certificazione ufficiale dell’Istituto superiore di sanità. «All’inizio ero restìo, perché sapevo di non poter produrre in tempi brevi un prodotto che potesse essere certificato come dispositivo medico. Ma poi l’Ospedale di Bergamo ci ha detto: qualsiasi cosa è meglio che usare le lenzuola tagliate. E allora abbiamo cominciato a produrre: ne facciamo 10 mila al giorno, ma potremmo arrivare a farne di più». A parlare è Stefano Bottura, titolare e tecnico aziendale dell’impresa di Castel Goffredo, che ha 25 dipendenti e sta producendo 10mila mascherine al giorno. In tempo “di pace” si occupa di abbigliamento intimo esternabile e tecnico. E nella produzione di mascherine - «che indichiamo come “capi di abbigliamento”» impiega lo stesso know how: «Quelle che produciamo sono mascherine igieniche, caratterizzate da trame molto fitte e realizzate con filati che appartengono al mondo dell’abbigliamento tecnico “antibatterico” o batteriostatico, come quelli in fibra d’argento, che ci fornisce un’azienda di Bergamo». Ad oggi, queste mascherine sono utilizzate nell’Ospedale di Mantova, in aziende e farmacie e, contemporaneamente, l’azienda ha sviluppato alcuni prototipi certificabili come Dpi.