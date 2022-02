Dalle materne alle superiori, le nuove regole in classe: domande e risposte

Nella scuola dell’infanzia dei miei due gemelli sono stati riscontrati cinque casi di positività al nuovo coronavirus. Che succede?

Con cinque casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe nelle scuole per l’infanzia e nelle materne le lezioni vengono sospese e tutti gli alunni - che per età finora non possono essere vaccinati - devono state a casa.

É stata introdotta la norma chiesta dalle regioni che auspicava la permanenza in classe dei bambini contagiati di recente?

No, nel decreto non ci sono riferimenti a questa disposizione, quindi, anche se il bambino è contagiato di recente dal quinto caso deve stare a casa come gli altri.

Posso fare a mio figlio un test autosomministrato?

Sì, c’è la possibilità di eseguire anche tamponi “fai da te” per scuole dell'infanzia ed elementari. In base alle nuove regole è possibile eseguire «un tampone, molecolare, antigenico oppure “autosomministrato”». Per rientrare in classe occorre autocertificare l’esito negativo del test, anche casalingo, che per la prima volta acquista valore ufficiale.

C’è un caso di positività nella classe dell’infanzia di mio figlio. É obbligatorio fare un testo anti Covid?

Sì, c’è l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido, molecolare o autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Se si usa un test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

ELEMENTARI