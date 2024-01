Dalle microcations alle esperienze fuori dall’ordinario: sette tendenze per capire il travel che verrà

Come si viaggerà nei prossimi dodici mesi? Come si sceglieranno le destinazioni? Sostenibilità e turismo lento saranno ancora tra le tendenze di riferimento? E quanto influiranno le nuove tecnologie, intelligenza artificiale in testa, sulla prenotazione e sull’organizzazione di un viaggio? Domande che ricorrono puntualmente all’inizio di un nuovo anno e alle quali i principali operatori del mondo travel provano a rispondere con una serie di previsioni che riflettono l’orientamento dei viaggiatori. Eccone sette tra le più ricorrenti.

