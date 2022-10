Dalle montagne biellesi alla partita cruciale dell’emergenza gas: la strada in salita del neoministro dell’Ambiente Pichetto Fratin

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esordio, con incidente di percorso annesso - ma non per sua diretta responsabilità -, poi corretto da una nota di Fratelli d’Italia, non è stato dei migliori. Dal momento che la prima dichiarazione del neo ministro Gilberto Pichetto Fratin non è stata sull’emergenza gas, che dovrà invece gestire, ma sulla Pubblica amministrazione. Dove, per un incidente di percorso imprevisto, era stato inizialmente destinato. E dove, va detto, l’avvio non sarebbe stato troppo complesso. Alla fine, come da rumors della vigilia, gli è toccato il ben più complicato dicastero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Che già nel cambio del nome - non più ministero della Transizione ecologica - attesta le priorità su cui dovrà concentrarsi l’esponente di Forza Italia, già vice ministro dello Sviluppo Economico nell’esecutivo Draghi.

Berlusconiano di lungo corso

I tanti ritratti apparsi nelle ultime ore fissano alcune caratteristiche del suo ricco identikit: classe 1954, berlusconiano di lungo corso, Pichetto Fratin è economista di formazione e poi commercialista e insegnante che però ha fatto carriera soprattutto nella politica. Di cui conosce a menadito i meccanismi e nel quale ha maturato esperienze composite tra il territorio, dove si registrano i suoi inizi - nel 1995 con l’elezione al Consiglio regionale del Piemonte nelle file forziste -, e i palazzi romani. Dove approderà, in più fasi, prima per un seggio al Senato, che lascia nel 2014 per tentare la grande corsa delle regionali, sconfitto da Sergio Chiamparino (centrosinistra). Che ha la meglio anche per il mancato accordo nel centrodestra e la decisione di Fratelli d’Italia, fatale a Pichetto Fratin, di appoggiare la candidatura di Guido Crosetto. In Regione, il neo ministro rimane fino al 2018 come capogruppo azzurro per poi tornare a Roma, con un seggio di senatore in tasca e la nomina, nell’ultimo governo Draghi, al Mise come secondo di Giancarlo Giorgetti.

Martedì il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles

Un’esperienza che senz’altro gli tornerà utile per affrontare i nuovi e complicati compiti. E un primo, fondamentale, snodo è già dietro l’angolo dal momento che martedì prossimo è convocato il Consiglio europeo straordinario sull’emergenza gas. Quel giorno a Roma il governo Meloni sarà chiamato a ricevere la fiducia della Camera e la partecipazione del neo ministro Pichetto Fratin è ancora in forse data la coincidenza dei due appuntamenti. Di certo, però, l’importanza del vertice impone la presenza di un rappresentante del governo italiano dopo l’avvicendamento tra Pichetto e il suo predecessore Roberto Cingolani. Che ha accettato di svolgere un ruolo di consulenza fino a fine inverno - a titolo gratuito - al fianco della presidente del Consiglio per gestire l’emergenza energetica. E che dovrebbe quindi introdurlo ai suoi omologhi con cui, in questi mesi, il fisico genovese si è confrontato per provare a trovare una quadra attorno al tema del tetto al prezzo del gas.

Dalle montagne biellesi alla partita sul gas

Ad attenderlo, dunque, tra le prime sfide, non un compito dei più facili. Perché a Pichetto Fratin, che è avvezzo a scalare le montagne nella sua Biella, toccherà questa volta superare cime ben più ostiche rappresentate dalle resistenze che alcuni Paesi nordici continuano ad opporre davanti all’ipotesi di un price cap che potrebbe, a loro dire, minacciare gli approvvigionamenti e la sicurezza energetica europea. Quella stessa sicurezza energetica che è ora nero su bianco nella mission del suo ministero e su cui l’esponente di Forza Italia dovrà essere in grado di garantire un equilibrio non facile tra le esigenze nazionali e i bisogni di un’Europa che fatica spesso a far fronte comune.

La vittoria politica di Draghi all’ultimo Consiglio europeo

Le conclusioni del Consiglio Europeo, l’ultimo di Mario Draghi, sono in questo senso esemplari. Non ci sono accordi già blindati, certo, ma il valore politico della trattativa condotta dall’ormai ex premier è indubbio. Perché in quelle conclusioni il Consiglio Europeo invita la Commissione «ad adottare con urgenza decisioni concrete» su tre tasselli (indice di riferimento diverso dal Ttf di Amsterdam, strumento di debito comune per affrontare il caro energia e disaccoppiamento tra prezzo del gas e quello dell’elettricità o decoupling), su cui l’Italia si è molto spesa avendo in Cingolani e nei suoi uomini l’avamposto di questa battaglia.