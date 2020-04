Dalle municipali in Francia a quelle nel Regno Unito, le elezioni rinviate a causa del coronavirus Non è stata solo l’Italia ad andare in questa direzione, decidendo di far slittare le elezioni regionali e comunali previste per questa primavera di An.C.

(foto Agf)

L’Italia ha deciso di far slittare le elezioni regionali e comunali previste per questa primavera a causa dell’emergenza coronavirus. Non è l’unico paese che ha deciso di andare in questa direzione. Secondo l’Osservatorio elettorale predisposto dal sito Lo Spiegone dalla Bolivia alla Serbia, passando per la Francia e la Spagna, sono molte le tornate elettorali originariamente in programma in questi mesi e che sono state, invece, posticipate. Ecco qualche precedente.

Le elezioni municipali in Francia

Il 17 marzo, il Consiglio dei ministri ha rimandato il secondo turno delle elezioni municipali (al voto anche Parigi) e depositato un progetto di legge per convocare nuove consultazioni entro giugno, anche se una decisione definitiva sarà presa a maggio. La proposta ha incontrato diverse proteste: il rinvio non sarebbe sufficiente per assicurare lo svolgimento delle votazioni in totale sicurezza e consentire la partecipazione di tutti i cittadini. I risultati del primo turno, ove i candidati hanno superato la soglia di elezione diretta del 50% più uno, sono convalidati.

Le elezioni delle comunità autonome di Galizia e Paesi Baschi

Il 5 aprile si sarebbero dovute svolgere le elezioni nelle comunità autonome di Galizia e Paesi Baschi. La dichiarazione dello stato d’emergenza da parte di Madrid, adottata la sera del 15 marzo, ha però spinto i governi autonomi a rinviare le consultazioni.

Russia: il referendum sulla riforma costituzionale

In Russia il referendum sulla riforma costituzionale, previsto per il 22 aprile, è stato rimandato. Il Cremlino spera di poter votare verso la fine di maggio o l’inizio di giugno.

Serbia: elezioni parlamentari

Il 15 marzo, il presidente serbo Aleksandar Vučić ha dichiarato lo stato di emergenza per almeno trenta giorni e annunciato misure restrittive per arginare la diffusione del virus, tra cui la sospensione delle operazioni elettorali. Il giorno dopo, la commissione elettorale ha ufficialmente rimandato le elezioni parlamentari, inizialmente fissate per il 26 aprile, a data da destinarsi.